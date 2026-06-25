Musikalisches Prater-Picknick der Wiener Symphoniker am 2. Juli: ORF-Übertragung mit Rolando Villazón, Ilia Staple und TEYA

Wien (OTS) -

Das „Wiener Prater-Picknick – ein musikalischer Ferien-Auftakt mit den Wiener Symphonikern“ findet heuer bereits zum fünften Mal statt. Dank live-zeitversetzter TV-Übertragung können Musikfans aus ganz Österreich am Donnerstag, dem 2. Juli 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit dabei sein, wenn sich die Kaiserwiese beim Wiener Riesenrad wieder in einen offenen Konzert- und Begegnungsraum unter freiem Himmel verwandelt. Unter der musikalischen Leitung der jungen Dirigentin Holly Hyun Choe präsentiert das Orchester ein Programm, das klassische Werke mit zeitgenössischen Einflüssen und populären Sounds verbindet und dem Publikum einen zeitgemäßen Zugang zu Musik in all ihren Facetten bietet. Mit der gebürtigen Linzerin Ilia Staple ist eine der markantesten jungen Sopranstimmen des Landes zu Gast. Startenor Rolando Villazón schlägt mit seiner charakteristischen Bühnenpräsenz sowie emotionalen Ausdrucksstärke Brücken zwischen Oper und leichteren musikalischen Formen. Singer-Songwriterin TEYA ergänzt das Konzert um moderne Popsounds und verleiht dem Open-Air-Abend eine frische, urbane Note.

Unterhaltsame musikalische Reise durch unterschiedliche Stile und Stimmungen

Die Wiener Symphoniker setzen auch heuer wieder bewusst auf stilistische Offenheit: Klassische Tradition wird als lebendiger Raum verstanden, in dem unterschiedliche Klangsprachen aufeinandertreffen. Großer, energischer Orchesterklang begegnet Oper und italienischem Lied, dazu kommen Ausflüge ins Musical und in die Welt des Entertainments. Tänzerische Farben geben dem Abend eine sommerliche Leichtigkeit – vom Sog des Tangos bis zu spanisch angehauchten Klangbildern mit markanten Rhythmen. Zeitgenössische, popnahe Nummern öffnen schließlich den Klangraum Richtung Gegenwart. So wird das Prater-Picknick weniger zur Abfolge einzelner Stücke als zu einer unterhaltsamen und zeitgemäßen musikalischen Reise durch Stile und Stimmungen.

Für die ORF-Bildregie dieses abwechslungsreichen Konzertabends, durch den ORF-Moderatorin Teresa Vogl führt, zeichnet mit insgesamt elf Kameras Felix Breisach verantwortlich.