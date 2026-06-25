Wiens schönste Schanigärten und beste Freizeitprojekte 2026

Wien (OTS) -

Beim gestrigen Sommerfest der Wiener Tourismuswirtschaft fand traditionell die Verleihung der Branchenpreise „Goldener Schani“ und „Goldene Jetti“ für die schönsten Schanigärten und beeindruckendsten Freizeitangebote in Wien statt. Auch heuer wurden die Sieger in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Zunächst durch ein öffentliches Voting der Lokal-Gäste, danach ermittelte eine Jury aus Wirtschaft, Verwaltung, Design und Architektur aus den Bestgereihten die Sieger. „Wobei wir die Stimmen der Lokalbesucher höher bewertet haben, denn schlussendlich sind es die Besucherinnen und Besucher, die entscheiden, ob ein Schanigarten erfolgreich ist“, so Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien.

Branchenpreis “Goldener Schani”

In drei Kategorien wurden die schönsten Schanigärten ermittelt, der erste Platz bei den klassischen Schanigärten geht an das „Café-Restaurant Hummel“ im achten Bezirk. Die Kategorie „Versteckte Juwele“ bringt mit dem „Stelldichein - Meierei im Volksgarten“ im Volksgarten eine Sommerlocation par excellence ins Rampenlicht. Und schließlich in der Kategorie „Über den Dächern“, in der die beliebtesten Lokale mit besonderer Aussicht auf die Stadt gewählt werden: „Mayer am Nussberg“, wo man mitten in den Weinbergen des 19. Bezirks die Stadt von oben betrachten kann.

„Wir konnten im letzten Jahr in Wien einen neuen Nächtigungsrekord erzielen und das kommt nicht von ungefähr. Die Wiener Tourismus- und Freizeitbranche arbeitet immer enger zusammen und schafft es so, unseren Gästen – den Wienerinnen und Wienern genauso wie den Besuchern – ein umfassendes Erlebnis zu bieten. Gastronomie, Hotellerie und Freizeitwirtschaft sind immer enger verwoben und schaffen es dadurch, noch attraktivere Angebote und Erlebnisse zu kreieren. Dieser Erfolg beruht auf harter Arbeit und genau das feiern wir mit unseren Branchenpreisen: Erfolgreiche Arbeit für unsere Gäste“, so Schmid.

Branchenpreis „Goldene Jetti“

Weiters wurde mit der „Goldenen Jetti“ der zweite Branchenpreis vergeben. Prämiert wurden Unternehmen, die mit ihren innovativen, kreativen, außergewöhnlichen und erfolgreich umgesetzten Konzepten, Produkten, Veranstaltungen oder Einrichtungen das Wiener Freizeitangebot und somit die Lebensqualität in Wien wesentlich und nachhaltig bereichern. Namensgeberin für den Preis ist das Wiener Original „Jetti Tant“. Sie kümmerte sich einst in den Familien um die Freizeitgestaltung der Kinder.

In der Kategorie „Kultur & Erlebnis“ setzte sich „Wien mal anders“ durch. Wien mal anders bietet Rundfahrten und Touren durch Wien mit nicht alltäglichen thematischen Hintergründen an. Von einer Tour durch die Wiener Weinkeller, über Ausflüge mit dem Elektro-Oldtimer bis hin zur Kulinarik-Tour mit Fokus auf den beliebten Käsekrainern. Ein Tipp für alle, die Wien anders entdecken und erleben wollen, abseits der Touristenpfade.

Vor der Tür steht die diesjährige Ausgabe des Gewinners in der Kategorie „Körper & Geist“: Das „Feel Good Festival“ findet heuer von 26. bis 28. Juni statt und feiert dabei sein zehnjähriges Bestehen. Das Feel Good Festival ist Österreichs größtes Yoga- und Fitness-Festival, das Bewegung, Achtsamkeit und Lifestyle vereint. Es findet jährlich am letzten Wochenende im Juni im Sportcenter Donaucity in Wien statt.

„Der Tourismus ist für Wien ein immens wichtiger Wirtschaftszweig. Und Tourismus ist weit mehr als internationale Gäste und Hotels, er ist ein Zusammenspiel aus verschiedensten Angeboten und Möglichkeiten. Zu den wichtigsten Faktoren gehören neben den Unterkünften und der Gastronomie auch die Freizeitmöglichkeiten und kulturellen Angebote. Deshalb zeichnen wir mit der Goldenen Jetti in diesem Bereich besondere Angebote aus. Ich freue mich, dass wir heuer ein erfolgreiches neues Projekt gemeinsam mit einer etablierten und fixen Größe mit der Jetti auszeichnen können. Denn es ist dieses Zusammenspiel aus Bekanntem und Neuem, das Wien so unvergleichlich macht“, so Schmid.

Fotos zur Verleihung und den ausgezeichneten Betrieben finden Sie auch unter: wko.at/wien/schani2026