ESC 2026: Cloud-basierte Übertragung von Big Blue Marble sorgte für perfektes TV-, Streaming- und Public-Viewing-Erlebnis im ganzen Land

Wien, am 25.06.2026 (OTS) -

Der Eurovision Song Contest 2026 in Wien war ein voller Erfolg für den ORF: In Österreich verfolgten mehr als 1,5 Millionen Menschen das Finale im TV, dazu kamen über 160.000 Streams. Dass speziell Letzteres reibungslos über die Bühne ging, war insbesondere dem Broadcasting- und Streaming-Experten und der ORF-Technik-Tochter Big Blue Marble zu verdanken. Dank einer Cloud-basierten Live-Übertragung von Semifinali und Finale konnten rund 80 unterschiedliche Abnehmer, darunter die mehr als 50 registrierten Public-Viewing-Veranstaltungen in ganz Österreich, den ESC in Broadcast-Qualität erleben.

„Der Eurovision Song Contest 2026 ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass die Technologiekompetenz des ORF und seiner Tochter Big Blue Marble auf höchstem Niveau und international konkurrenzfähig ist. Dass mehr als 50 Public-Viewing-Standorte in ganz Österreich den Song Contest zeitgleich und in bester Qualität erleben konnten, ist gelebter öffentlich-rechtlicher Auftrag – technisch perfekt umgesetzt. Auf diese Kompetenz können wir stolz sein", so Harald Kräuter, Direktor für Technik und Digitalisierung des ORF.

Eigener ESC-Stream für einen einmaligen Event aufgesetzt

Das technische Rückgrat dieses Streamings war ein Cloud-Workflow, der auf dem Cloud Video Kit von Big Blue Marble basierte. Die Komplettlösung diente als zentrale Orchestrierungsoberfläche, über die während der gesamten Veranstaltung die Live-Signalverarbeitung, das Monitoring und die Auslieferung des Contents gesteuert wurden.

Die zugrunde liegende Infrastruktur wurde von den Professional-Services-Teams von Big Blue Marble eigens für den ESC aufgesetzt. Mithilfe von AWS MediaConnect wurde das Live-Signal des ORF per SRT-basierter Signalzuführung von Encodern in die Cloud-Umgebung von AWS übertragen, von wo es sicher an rund 80 ausgewählte Empfänger und Public-Viewing-Veranstalter in ganz Österreich verteilt wurde. Da die Architektur über zwei separate AWS-Regionen lief, war vollständige Redundanz gewährleistet. Strenge Zugriffskontrollen stellten darüber hinaus sicher, dass der Feed ausschließlich die dafür vorgesehenen Veranstaltungsorte erreichte.

Während das Publikum die Show verfolgte, behielt das Support-Team von Big Blue Marble jede Komponente der Content-Delivery-Kette im Blick und stand dabei in direktem Kontakt mit den Empfängern sowie mit dem AWS-Support im Hintergrund. Das integrierte Monitoring und die KI-gestützte Anomalieerkennung des Cloud Video Kits übernahmen die Frühwarnfunktion, sodass das Team bereits eingreifen konnte, bevor es überhaupt zu Bildflackern auf den Screens gekommen wäre.

„Der European Song Contest 2026 war ein äußerst anspruchsvolles Live-Event – sowohl was die Größenordnung als auch den operativen Druck betraf. Unsere Aufgabe war es, sicherzustellen, dass der Stream von der Signalverarbeitung bis zur Auslieferung zuverlässig funktioniert, ohne dass die Technologie selbst zur eigentlichen Geschichte wird. Die Veranstaltung hat gezeigt, dass Big Blue Marble über verschiedene Übertragungswege hinweg Streaming in Broadcast-Qualität liefern kann – genau so, wie es unsere Kunden von klassischen Fernsehdiensten erwarten“, resümiert Krzysztof Bartkowski, CEO Streaming & Cloud Media von Big Blue Marble.

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

https://www.bigbluemarble.com





Über Cloud Video Kit

Cloud Video Kit ist eine Komplettlösung und Orchestrierungsschicht von Big Blue Marble für Cloud-basierte Videoworkflows auf AWS Media Services. Sie führt zentrale Workflow-Komponenten in einer einzigen verwalteten Umgebung zusammen, darunter Live-Encoding, SRT-basierte Signalzuführung, Live-Recording, Content Protection und CDN-Auslieferung sowie VOD. Speicher- und VOD-Workflows werden zudem auf der AWS European Sovereign Cloud unterstützt, sodass datenresidenzkonforme Deployments für regulierte und öffentlich-rechtliche Broadcaster möglich sind. Cloud Video Kit ist eine AWS-zertifizierte Software und über den AWS Marketplace verfügbar.

https://www.videokit.cloud