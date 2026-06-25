Österreichisches Gesamtkunstwerk beim Aranya Theatre Festival in China

Perchtoldsdorf/Aranya (OTS) -

Nach seiner vielbeachteten Uraufführung im vergangenen Sommer setzt das GESAMTKUNSTWERK „SCHUBERT, FÜR IMMER UND EWIG“ seinen Weg jetzt auf internationaler Ebene fort: Die Produktion von ALEXANDER PAUL KUBELKA für die Sommerspiele Perchtoldsdorf wurde zum ARANYA THEATRE FESTIVAL 2026 nach China eingeladen und wird dort an drei Terminen – am 25., 26., und 27. Juni 2026 – als Hauptact vor internationalem Publikum präsentiert.

Das Aranya Theatre Festival zählt zu den bedeutendsten Plattformen für zeitgenössisches Theater, Performance und interdisziplinäre Kunst im asiatischen Raum. Im kuratierten Programm begegnen einander jährlich herausragende Produktionen, Künstlerinnen und Künstler sowie renommierte Kulturinstitutionen aus aller Welt.

Die Einladung von „Schubert, für immer und ewig“ in dieses Umfeld würdigt die künstlerische Eigenständigkeit und internationale Relevanz der künstlerischen Arbeit des Teams in Perchtoldsdorf. Als bildender Künstler und Regisseur entwickelte Kubelka eine vielschichtige Arbeit an der Schnittstelle von Schauspiel, Musik und bildender Kunst. Das Werk verbindet die Texte von PETER TURRINI mit einer eigenständigen visuellen und musikalischen Sprache der Pianistin Clara Frühstück und dem Popmusiker Oliver Welter und wurde in Österreich als außergewöhnliches zeitgenössisches Gesamtkunstwerk wahrgenommen.

Mit der Einladung nach Aranya bestätigt sich, dass innovative künstlerische Positionen aus Österreich weit über nationale Grenzen hinaus wahrgenommen werden.

Während das Schubert-Ensemble in China gastiert, laufen in Perchtoldsdorf die Vorbereitungen für die Jubiläumsproduktion „TILL EULENSPIEGEL, WENN DAS HERZ BRENNT“ anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Sommerspiele Perchtoldsdorf. Die Premiere findet am 2. Juli 2026 auf der Burg Perchtoldsdorf statt. Gespielt wird bis 1. August 2026.

Weiterführende Informationen

PRODUKTIONSINFORMATIONEN

SCHUBERT, FÜR IMMER UND EWIG, Schauspiel mit Musik

Uraufführung von Peter Turrini

Regie und Bühnenbild: Alexander Paul Kubelka

Musikalische Gestaltung: Clara Frühstück und Oliver Welter

Produktion der Sommerspiele Perchtoldsdorf

Gastspiel beim Aranya Theatre Festival 2026, China

Weitere Informationen zum Stück, zur Besetzung sowie Bildmaterial stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Veranstalter des internationalen Gastspiels: Verein Artex-Kulturprojekte, Josef-Müllner Gasse 3, 3433 Königstetten, 0699/81465213, E [email protected]