So schützt Wien vor großer Hitze

Wien (OTS) -

Auch heuer setzt die Stadt Wien auf ihre bewährte Anti-Hitze-Formel: Mehr Wasser + mehr Schatten + mehr Räume zum Abkühlen. Dank dieser einfachen, aber wirkungsvollen Kombination bietet Wien Schutz vor Hitze im öffentlichen Raum.

„Hitze kann zur echten Gefahr für manche Menschen werden, speziell wenn es über einen längeren Zeitraum zu heiß ist, deshalb braucht es für alle Menschen Möglichkeiten, sich abkühlen zu können. Das kann Wasser sein, schattige Plätze oder auch kühle Räume in Gebäuden. In Wien gibt es sehr viele Schutzräume für alle Menschen und das Angebot wurde auch für diese Saison wieder kräftig ausgebaut“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.



„Mit unserer Raus aus dem Asphalt-Offensive haben wir in den letzten Jahren bereits mehr als 340 Projekte in ganz Wien umgesetzt. Dabei wurden allein im Straßenraum und auf Plätzen rund 3.300 Bäume gepflanzt und zigtausende Quadratmeter entsiegelt. Gerade bei den Bahnhofsvorplätzen – wie am Praterstern oder beim Franz Josefs Bahnhof haben wir bereits sicht- und fühlbare Schritte zur Entsiegelung, Begrünung, Kühlung und genereller Aufwertung gesetzt.“, sagt Planungsstadträtin Ulli Sima.

Hitzeschutz im Freien im Überblick:

34 Coole Zonen

Rund 1.800 Trinkbrunnen

Über 1.000 Parks

500.000 Stadtbäume, 4.500 Baumpflanzungen pro Jahr

15 Wiener Wäldchen, 1 Wiener Straucherl

Renaturierungsmaßnahmen in Breitenlee, Liesingbach

123 Nebelduschen und Nebelstelen in öffentlichen Parks

100 Sommerspritzer

75 mobile Brunnen mit Sprühfunktion ("Brunnhilde")

10 Coole Stelen

7 Coole Schiffe

12 Wasserspielplätze

132 Spielplätze mit Wasserspielmöglichkeit

Freie Badeplätze an Ufern (63 Kilometer)

9 Kombinationsbäder (Hallen- und Sommerbad)

10 Sommerbäder

11 Familienbäder

60 km frei zugängliche Badestrände

Ausbau-Rekord: Schon 34 „Coole Zonen“ seit 1. Juni

Besonders bewährt haben sich in den letzten Jahren die „Coolen Zonen“, also freizugängliche und betreute Räume, in denen man sich ohne Konsumzwang abkühlen und auch länger verweilen kann. Im Jahr 2023 hat Wien mit zwei Pilot-Standorten begonnen, seither ist mit Hochdruck am Ausbau der Standorte gearbeitet worden, sodass heuer bereits 34 Standorte in 19 Bezirken ihre Pforten geöffnet haben. „Künftig soll es in jedem Bezirk zumindest eine Coole Zone geben und wir sind auf einem sehr guten Weg, dieses Ziel zu erreichen“, so Czernohorszky.

Die Coolen Zonen sind mittlerweile auch im wien.gv.at-Stadtplan zu finden: https://www.wien.gv.at/stadtplan/

Alle Infos zu den Coolen Zonen: https://www.wien.gv.at/umwelt/coole-zonen

Mehr Trinkbrunnen als ganz Deutschland: 1.800 Brunnen liefern bestes Hochquellwasser

Wenn es heiß ist, lautet die Devise: Trinken, trinken, trinken! In Wien ist das auch im Sommer kein Problem. Die Hochquellleitungen liefern das ganze Jahr über bestes Alpinwasser direkt in die Wohnzimmer der Wienerinnen und Wiener. Dass das auch in den nächsten Jahren trotz längerer Trockenperioden so bleibt, stellt Wien mit der Strategie Wiener Wasser 2050 und mit Investitionen von bis zu 130 Mio. Euro pro Jahr sicher. Schon jetzt werden laufend Wasserleitungen ausgebaut, saniert und Trinkwasserbehälter errichtet.

Doch auch im öffentlichen Raum muss die Wasserversorgung für alle gesichert sein. Seit heuer gibt es in Wien sage und schreibe 1.800 öffentliche Trinkbrunnen, das sind mehr als ganz Deutschland hat. Seit 2021 sind mehr als 700 Trinkbrunnen-Standorte dazugekommen, allein im letzten Jahr waren es 200 neue. Ein Großteil der Trinkbrunnen wird von den Wiener Stadtgärten (MA 42) betrieben. Sie befinden sich in Parks und auf Spielplätzen. Auch auf Märkten und auf belebten Plätzen sind Trinkbrunnen verfügbar.

Es gibt keinen Anlass zu Wassersparmaßnahmen, auch wenn ein sorgsamer Umgang mit der wertvollen Ressource immer wichtig ist. Als Wasserversorger ist es unsere vorrangige Aufgabe zwei Dinge zu gewährleisten: hohe Wasserqualität und eine ausreichend verfügbare Wassermenge. Das stellt die Stadt mit der „Strategie Wiener Wasser 2050“ sicher.

Alles zu den Trinkbrunnen: https://www.wien.gv.at/umwelt/trinkbrunnen

Bäder als wichtige Hitzeschutz-Partnerinnen

Seit 2. Mai haben alle 38 Wiener Bäderstandorte geöffnet. Für viele Menschen sind sie mehr als nur Freizeitorte, Millionen von Gästen finden Jahr für Jahr während Hitzephasen Abkühlung im Wasser und Erholung auf schattigen Wiesen. Auch heuer hat Wien trotz angespannter Budgetlage den Betrieb sämtlicher Standorte garantiert und dabei auch einige Goodies für die Wienerinnen und Wiener bereitgestellt, darunter die neue Ein-Monatskarte, Fast-Lane im Gänsehäufel, verlängerte Öffnungszeiten im Strandbad Alte Donau, neue Rutschen und Schwimmhallen.

Aufgrund der Hitzewelle sperren die Familienbäder bereits am kommenden Samstag, 27. Juni, um 10 Uhr auf. Diese Regelung gilt für den gesamten restlichen Juni, ab 3. Juli gelten die regulären Sommer-Öffnungszeiten (ebenfalls ab 10 Uhr).

Alle Infos dazu: https://www.wien.gv.at/freizeit/wiener-baeder-neuerungen-2026

Übersicht der Familienbäder: https://www.wien.gv.at/freizeit/familienbaeder

Grünraum, Wasserspielplätze und Entsiegelung gegen Hitzebildung

Grünflächen und Bäume sind das bewährteste Mittel, um die Stadt kühler zu halten. Wien pflanzt jährlich im Schnitt bis zu 4.500 Bäume und schafft - zusätzlich zu den bereits bestehenden mehr als 1.000 Parks – weitere Grünräume, um Hitzeinseln abzukühlen. Von 2021 bis 2025 entstanden bereits rund 576.767 Quadratmeter neue bzw. (naturnah) neugestaltete Park- und Grünanlagen. Für die laufende Periode sind wieder ca. 400.000 Quadratmeter neue und neugestaltete Park- und Grünanlagen geplant. Parks und Grünflächen sind wichtige Hitzeschutzorte, da sie dank des vorhandenen Baumbestands über viele Schattenplätze verfügen. Zusätzlich gibt es in den Parks Trinkbrunnen und vermehrt Wasserspiele bzw. eigene Wasserspielplätze.

Wiener Parks: https://www.wien.gv.at/freizeit/parks

Wasserspielplätze: https://www.wien.gv.at/freizeit/wasserspielplaetze

Allein die Wiener Stadtgärten pflegen mehr als 500.000 Stadtbäume. Bäume gehören zu den wichtigsten Schattenquellen, deshalb schützt Wien den Baumbestand seit der Novelle des Wiener Baumschutzgesetzes noch stärker: Für das Fällen von Bäumen ist das Pflanzen von mindestens einem neuen Baum vorgesehen. Die Ausgleichsabgabe für gefällte Bäume ist mittlerweile außerdem um ein Vielfaches höher als zuvor.

Darüber hinaus schafft die Stadt Wien mit dem intensiven Ausbau der Grünräume mit Parks, Wäldern und weiteren Miniwäldern („Wiener Wäldchen“ und „Wiener Straucherl“) wertvolle neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere.

Zu den Wiener Wäldchen: https://www.wien.gv.at/umwelt/wiener-waeldchen

Auch die Renaturierungsmaßnahmen der Stadt Wien tragen langfristig gegen Hitzebildung bei: Viele Projekte wurden und werden derzeit realisiert, wie zum Beispiel die Renaturierung des Liesingbaches und das Naturschutz-Areal Breitenlee.

„Raus aus dem Asphalt“ in allen 23 Bezirken!

Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ hat die Stadt Wien vor rund fünf Jahren die bisher größte Begrünungs-, Entsiegelungs- und Kühlungsoffensive im öffentlichen Straßenraum gestartet. Bislang wurden 344 Projekte in allen 23 Bezirken umgesetzt, 3.316 Bäume wurden allein im Straßenraum gepflanzt, über 2.740 Sitzmöglichkeiten errichtet und knapp 2.000 Quadratmeter Wasserspiele geschaffen. Mit der historischen Begrünungsoffensive erfahren die Grätzl eine massive Verbesserung des Mikroklimas und damit dringend benötigte Kühlung. Neuer Markt, Petersplatz, Michaelerplatz, Praterstern, Praterstraße, Argentinierstraße, Barbara-Prammer-Park, Reinprechtsdorfer Straße, Christian-Broda-Platz, Zollergasse, Bernardgasse, Pfeilgasse, Servitengasse, Universitätsstraße, Favoritenstraße, Supergrätzl Favoriten, Enkplatz, Altgasse, Hütteldorfer Straße, Thaliastraße, Kutschkergasse und Schulgasse, Leopold-Ungar-Platz, Treustraße, Schleifgasse, Wagramer Straße oder Wohnparkstraße sind nur einige Beispiele von Orten in der ganzen Stadt, an denen bereits für umfangreiche Begrünung, Kühlung und Entsiegelung gesorgt wurde.

Die Begrünungs und -Entsiegelungsoffensive sowie der Ausbau der Radweg-Infrastruktur läuft weiter, zahlreiche Projekte sind in Umsetzung, wie etwa der Simmeringer Vorplatz in Simmering oder der Volkertplatz im 2. Bezirk sowie der erste Abschnitt der Landstraßer Hauptstraße. Vor Kurzem erfolgte der Spatenstich für die Umgestaltung der Simmeringer Hauptstrasse.

Ein Highlight-Projekt dieser Legislaturperiode wird im 1. Bezirk die Umgestaltung der Nebenfahrbahnen und seitlichen Alleen der Ringstraße. Der Rad- und Fußverkehr auf dem Prachtboulevard wird etappenweise entflochten, natürlich wird dabei auch für mehr Begrünung, Entsiegelung, neue Sitzgelegenheiten und Aufenthaltsbereiche gesorgt. In der Landstraßer Hauptstraße, wo zusätzliche Grünflächen und 28 neue Bäume gepflanzt werden, laufen bereits die Bauarbeiten genauso wie in der äußeren Mariahilfer Straße, wo in den beiden ersten Bauabschnitten insgesamt 63 neue Bäume und 100 Grünbeete für Kühlung und Schatten sorgen werden. Auch in der Wiedner Hauptstraße, am Frankhplatz, am Volkertplatz, am Simmeringer Platz oder in der Brünner Straße – um nur einige zu nennen – laufen Bauarbeiten, um mehr Begrünung und Entsiegelung in die Grätzl zu bringen.

Darüber hinaus werden – in enger Zusammenarbeit mit den ÖBB - Wiens Bahnhofsvorplätze klimafit gestaltet. Den Anfang hat der Praterstern gemacht, mit einer Verdoppelung der Bäume auf über 100 und einer Verdoppelung der Grünflächen auf rund 8.000 Quadratmeter. Im vergangenen Jahr wurde der Julius-Tandler-Platz – der Vorplatz des Franz-Josefs-Bahnhofs – mit 46 neuen Bäumen und großzügigen Grünflächen sowie Wasserelementen zur schattigen Aufenthaltsoase gestaltet. In Bau befindet sich aktuell das Umfeld des neuen Öffi-Großknotenpunktes Aspern Nord inklusive des Nelson-Mandela-Platzes, der mit 75 neuen Bäumen und viel Grünraum künftig ein klimafittes Entree in die Seestadt Aspern sein wird. Auch am Vorplatz der S-Bahn-Station Handelskai sind die Bauarbeiten schon weit fortgeschritten: Über 6.000 Quadratmeter entsiegelte Fläche, 13 neue Bäume und ein Wasserspiel verwandeln den ehemals schmucklosen Platz in einen begrünten Grätzltreffpunkt, Eröffnung ist für Juni geplant.

Mehr Infos dazu unter: https://wienwirdwow.at/

Entsiegelungen gegen Hitzestau

An Plätzen, an denen keine Bäume gepflanzt werden können, sind kühlende Grünfassaden eine ideale Lösung. Die Stadt Wien unterstützt die Errichtung von Vertikalbegrünungen als wesentliche Abkühlungsmaßnahme.

Im Mai 2024 wurde im Gemeinderat eine Aufstockung der Förderung für Gebäudebegrünung beschlossen. Die Fördersummen wurden angehoben und als neues Förderpaket wurden Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen aufgenommen.

Die seither gültigen Förder-Obergrenzen sind:

Fassadenbegrünungen im Straßenraum 10.000 Euro

Fassadenbegrünung am Privatgrundstück 5.000 Euro

Entsiegelungsmaßnahmen inkl. Begrünung (insbesondere in Innenhöfen) 10.000 Euro

Dachbegrünung 30.000 Euro

In den nächsten Jahren sollen weiterhin viele private Häuser, aber auch Schulen, Amtsgebäude und Gemeindebauten begrünt werden. Geeignete Flächen werden gesucht.

Auf entsiegelten Flächen kann Regenwasser direkt vor Ort versickern. Dadurch wird der Boden und die Pflanzen mit Wasser versorgt. Das Kanalsystem wird bei Starkregen entlastet und Überschwemmungen reduziert.

Die Grünflächen kühlen die Luft um 3-6 Grad Celsius, Bäume verstärken diesen Effekt bei Hitzewellen.

Entsiegelungen & Begrünungen sind besonders wichtig für die Bewohner*innen der Stadt, denn sie bieten vielfältige Aufenthaltsqualität: Grüne Flächen laden zum Verweilen ein, schaffen Bewegungsräume für Gärtnerei und Freizeit, fördern soziale Interaktionen und mindern Stress für mehr Wohlbefinden.

Hitzewarndienst zum Schutz der Bevölkerung

Die Wiener Landessanitätsdirektion hat einen präventiven Hitzewarndienst für die Wiener Bevölkerung implementiert, der in Kooperation mit der GeoSphere Austria auf bevorstehende gesundheitsbelastende Hitzewellen über (stadteigene) Medien und die Homepage der Wiener Landessanitätsdirektion hinweist: https://www.wien.gv.at/gesundheit/sandirektion/hitzebericht.html

Die Stadt Wien-App bietet außerdem Echtzeit-Mitteilungen zu Hitze- und anderen Wetterwarnungen: https://www.wien.gv.at/live/app/

Informationen zu aktuellen Luftgüteberichte beziehungsweise die Tagesberichte über die Wiener Luftqualität gibt es hier: https://www.wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm

Der Wiener Hitzeratgeber gibt wertvolle Hitzetipps und ist eine wertvolle Informationsquelle über Auswirkungen von Hitze auf den menschlichen Körper, hitzebedingt Erkrankungen und Notfälle: https://www.wien.gv.at/spezial/hitzeratgeber/