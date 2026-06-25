  • 25.06.2026, 09:41:34
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Nachfolge von Clemens Pig: Josef Rieberer neuer Präsident des ÖGV

Chef der Brauerei Murau an der Spitze des Genossenschaftsverbandes

ÖGV-Präsident Josef Rieberer
Wien (OTS) - 

Der Österreichische Genossenschaftsverband (ÖGV) hat einen neuen Präsidenten: Josef Rieberer, geschäftsführender Vorstand der genossenschaftlichen Brauerei Murau, wurde am Mittwoch vom Verbandsrat zum Nachfolger von Clemens Pig gekürt. Die Neuwahl war nötig geworden, da der bisherige Chef der genossenschaftlichen APA – Austria Presse Agentur als Generaldirektor zum ORF wechselt.

Mit Rieberer übernimmt ein Vollblutunternehmer und beherzter Genossenschafter das Zepter im ÖGV: Seit fast 20 Jahren steht er an der Spitze der traditionsreichen Brauerei Murau, die im Vorjahr ihr 530-Jahr-Jubiläum feierte. Als unabhängige Privatbrauerei hatte sie zuletzt zahlreiche nationale und internationale Preise geholt und dabei auch mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit gepunktet.

ÖGV-Vorstandsvorsitzender Peter Haubner über den neuen Präsidenten: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass Josef Rieberer der ideale Botschafter fürs kooperative Wirtschaften ist. Gemeinsam werden wir die Genossenschaft als Unternehmensform noch stärker in der Wirtschaft verankern.“ Rieberer bedankte sich nach der Wahl bei seinem Vorgänger: „Clemens Pig übergibt einen hervorragend aufgestellten Verband, der für alle künftigen Herausforderungen gerüstet ist. Daher blicke ich mit Freude und Zuversicht auf die neue Aufgabe.“

Über den ÖGV
Der ÖGV ist der Service- und Revisionsverband der Volksbanken sowie der gewerblichen Genossenschaften in Österreich - darunter bekannte Marken wie Expert, Red Zac, ABAU oder die APA.

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