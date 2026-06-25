Bezirksmuseum Leopoldstadt feiert Abschiedsfest

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Adieu – aber wir kommen wieder!“ lädt das Bezirksmuseum Leopoldstadt am Mittwoch, 1. Juli 2026 ab 17 Uhr zu einem Abschiedsfest. Zu Gast sind Veronica Kaup-Hasler, amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Bezirksvorsteher Alexander Nikolai sowie Matti Bunzl, künstlerisch-wissenschaftlicher Direktor des Wien Museums. Auftritte des Ensembles Avanim und von Michael Schottenberg stehen ebenso auf dem Programm wie ein Rückblick auf die letzten Jahrzehnte des Museums.

“Die Wiener Bezirksmuseen bewahren die Geschichte unserer Stadt dort, wo sie entstanden ist - in den Grätzeln und den Bezirken. Das Bezirksmuseum Leopoldstadt leistet dabei seit vielen Jahren wertvolle Arbeit“, erklärt Wien Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Die Sanierung des Amtshauses schafft die Grundlage dafür, dass das Museum seine wichtige Vermittlungsarbeit künftig unter noch besseren Bedingungen fortsetzen kann. Mein Dank gilt dem engagierten Team des Bezirksmuseums Leopoldstadt!“, so die Stadträtin weiter.



Über das Bezirksmuseum Leopoldstadt

Das Bezirksmuseum Leopoldstadt ist eines von 23 ehrenamtlich geführten Wiener Bezirksmuseen. Es befindet sich seit den 1960er-Jahren in den Räumlichkeiten in der Karmelitergasse 9. Das Museum widmet sich der Geschichte des 2. Wiener Gemeindebezirks in Ausstellungen und Veranstaltungen, besondere Schwerpunkte sind die Donau, Kultur im Bezirk und jüdisches Leben. Zu den Exponaten gehören etwa eine originale Fensterrosette aus demehemaligen Nordbahnhof, ein 1,80 Meter großes Riesenradmodell aus Zündhölzern aus den 1930er-Jahrensowie die Türe zu einer jüdischen Sammelwohnung aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die deutliche Spuren einesgewaltsamen Einbruchsversuchs zeigt. Während der Schließzeit werden die Ausstellungsstücke in Depots verwahrt.

Neueröffnung in modernisierten Räumen

Georg Friedler, seit 2014 Museumsleiter, blickt auf viele Jahre Museumsarbeit zurück: „Am wichtigsten für mich ist die Vermittlung der Geschichte, der Bedeutung und der Vielfalt der Leopoldstadt. Diese Aufgabe, in Zusammenarbeit mit meinem Team, ist eine unheimliche Bereicherung.“ In den vergangenen zwölf Jahren waren im Bezirksmuseum Leopoldstadt insgesamt 34 Sonderausstellungen zu sehen, darunter „Wie die Donau nach Wien kam“ oder „80 Jahre -Aus den Trümmern zum blühenden Bezirk“. Es gab über 170 Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerte und Theateraufführungen. In drei Jahren soll das Bezirksmuseum in den modernisierten Räumen des Amthauses wiedereröffnet werden. Auch das umfangreiche Archiv an Texten, Fotos und Dokumenten wird dann wieder zugänglich sein.

Eintritt frei!

Keine Anmeldung

Mehr Information: https://www.bezirksmuseum.at/veranstaltung/adieu-aber-wir-kommen-wieder/

Allgemeine Information: https://www.bezirksmuseum.at/