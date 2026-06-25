Begabtenförderung im Fokus: „Tag der Wissenschaftsolympiaden“ im Bildungsministerium

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Bildung (BMB) veranstaltete am 24. Juni 2026 gemeinsam mit dem Projekt „Mathematik macht Freude“ der Universität Wien, dem Österreichischen Wissenschaftsfonds und der Industriellenvereinigung bereits zum sechsten Mal den „Tag der Wissenschaftsolympiaden“.

Aus diesem Anlass lud Bundesminister Christoph Wiederkehr die österreichischen Delegationsteams der Internationalen Olympiaden in Mathematik, Physik, Chemie,

Informatik und Philosophie sowie der European Olympiad of Experimental Science zu einem Empfang ins Bildungsministerium.

„Die Wissenschaftsolympiaden sind ein wichtiges Instrument, um junge Talente frühzeitig zu erkennen und gezielt zu fördern. Hinter der Qualifikation für eine internationale Olympiade stehen unzählige Stunden des Lernens und Nachdenkens. Die Schülerinnen und Schüler, die sich für die Bewerbe qualifiziert haben, zeigen herausragende Leistungen und vor allem Begeisterung für ihre Disziplinen. Sie vertreten Österreich in der Welt als Botschafterinnen und Botschafter unseres Bildungsstandorts“, so Bildungsminister Christoph Wiederkehr im Rahmen des Empfangs. Den bereits erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der European Olympiad of Experimental Science gratulierte der Bundesminister zu einer Gold- und einer Silbermedaille, dem österreichischen Team der Internationalen Philosophie-Olympiade zu einer „Honorable Mention“.

Der „Tag der Wissenschaftsolympiaden“ wurde 2021 ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist es, das öffentliche Bewusstsein für die Olympiaden zu stärken, die dort erbrachten Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu würdigen und den Austausch mit Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie zu fördern.

Gudrun Feucht, Leiterin des Bereichs Bildung und Gesellschaft der Industriellenvereinigung: „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wissenschaftsolympiaden zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in Österreichs jungen Menschen steckt. Gerade ein Innovations- und Industriestandort wie Österreich lebt von Neugier, Problemlösungskompetenz und der Bereitschaft, junger Menschen ihre Potentiale zu entwickeln und über Grenzen hinauszudenken. Exzellenzförderung ist daher kein Luxus, sondern eine Investition in die Zukunft des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts Österreich. Es liegt uns seitens der österreichischen Industrie besonders am Herzen, Spitzenleistungen von Schülerinnen und Schülern vor den Vorhang zu holen, gebührend zu feiern und ihre nationalen und internationalen Erfolge auch in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.“