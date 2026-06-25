Toolbox „Vienna For All“ bringt Inklusion in die ganze Stadt

Wien (OTS) -

Mit den Nationalen Sommerspielen der Special Olympics 2026 (25.-30.06.) rückt das Thema Inklusion verstärkt in den Fokus der Stadt. Mit der digitalen Toolbox „Vienna For All“ stellen WienTourismus, Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien (WKW) gemeinsam mit myAbility ein praxisnahes Self-Learning-Angebot bereit, das Betriebe der Wiener Visitor Economy dabei unterstützt, Barrierefreiheit einfach und wirksam umzusetzen. Die Initiative ist Teil des Aktionsprogramms „Barrierefreiheit“ im Rahmen der Visitor Economy Strategie „Optimum Tourism“.

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Zum zweiten Mal nach 28 Jahren finden die Nationalen Sommerspiele der Special Olympics in Wien statt. Rund 1.800 Sportler:innen aus ganz Österreich treten in 19 Sportarten an, die Bewerbe werden an insgesamt zwölf Standorten in der Stadt ausgetragen. Als Austragungsort eines inklusiven Großereignisses unterstreicht Wien damit einmal mehr den Anspruch, Veranstaltungen und touristische Angebote umfassend barrierefrei zugänglich zu gestalten. Vor diesem Hintergrund gewinnt auch die Unterstützung der Wiener Visitor Economy an Bedeutung: Mit der modular aufgebauten Toolbox „Vienna For All“ stellen WienTourismus, Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien (WKW) gemeinsam mit myAbility ein praxisnahes Self-Learning-Angebot bereit. Es richtet sich an Betriebe von Hotellerie und Gastronomie über Kultur- und Freizeitangebote bis hin zu Veranstaltungsstätten und umfasst sieben Module. Der niederschwellige Ansatz bietet konkrete, unmittelbar umsetzbare Maßnahmen, Checklisten sowie Best-Practice-Beispiele aus der Branche für die Branche – und unterstützt Betriebe dabei, sich nachhaltig inklusiv aufzustellen.

Barbara Novak, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales

„Wien ist First Mover für inklusive Großevents. Mit einer klaren Vorreiterrolle verankert die Stadt Wien Barrierefreiheit nachhaltig und stärkt damit ihre Position als offene, zukunftsorientierte Stadt für alle.“

Norbert Kettner, Geschäftsführer des WienTourismus

„Die Zukunft des Tourismus ist inklusiv. Wer heute in Barrierefreiheit investiert, gestaltet die Destination von morgen. Denn wir sind überzeugt: Barrierefreiheit ist mehr als eine Frage der Fairness – sie ist ein zentraler Qualitätsfaktor und Wettbewerbsvorteil für nachhaltigen Tourismus.“

Dominic Schmid, Spartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien

„Erfolgreiche Unternehmer:innen denken inklusiv – und das mit gutem Grund. Wer die rechtlichen Rahmenbedingungen kennt, kann mit Sicherheit und Selbstvertrauen handeln.“

„Vienna For All“ in sieben Modulen

Ab sofort stehen sieben Module zur Verfügung, die Betriebe bei der Umsetzung barrierefreier Maßnahmen unterstützen: Das Modul „Basiswissen zur Barrierefreiheit“ hilft dabei Hintergründe zu verstehen, strategisch zu verankern und das wirtschaftliche Potenzial zu erkennen. Das Modul „Rechtlicher Rahmen & Standards“ bietet einen kompakten Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen sowie über hilfreiche Informations- und Unterstützungsangebote durch die Wirtschaftskammer Wien. Im Modul „Erstkontakt, Information & Buchung“ erhalten Betriebe wertvolle Impulse, wie sie ihre Sichtbarkeit im ersten Gästekontakt steigern, Informationen transparent aufbereiten und den Buchungsprozess barrierefrei gestalten können. Zugänglichkeit beginnt vor der Tür: Im Modul „Öffentliche Bereiche & Infrastruktur“ wird veranschaulicht, wie etwa beim Weg vom Parkplatz zum Eingang, beim Aufzug oder auch beim WC barrierefreie Infrastruktur mitgedacht werden kann. Das Modul „Zugang & Empfangsbereich“ bereitet Informationen zum barrierefreien Zugang, Orientierung beim Ankommen und inklusiver Willkommenskultur – vom Eingangsbereich bis zur Rezeption – übersichtlich auf. So erhöht ein durchdacht gestaltetes Zimmer die Sicherheit und ermöglicht Gästen eine möglichst selbstständige Nutzung. Im Modul „Beherbergung“ wird die Bedeutung ausreichender Bewegungsfreiheit, eines selbstständig nutzbaren Badezimmers sowie einer durchdachten Ausstattung vermittelt. Im Modul „Gastro- & Restaurantbereich“ gibt es praxisnahe Maßnahmen für barrierefreien Genuss – etwa bei Speisekarten, der Einrichtung und bei Serviceabläufen. Für jeden Themenbereich gibt es außerdem übersichtliche Checklisten, die kompakt die wichtigsten Inhalte zusammenfassen. Die Toolbox ist in deutscher und englischer Version aufrufbar.

Barrierefreiheit als Standortvorteil

Barrierefreiheit ist ein zentraler Aspekt des nachhaltigen Tourismus, fördert soziale Inklusion und erschließt neue Zielgruppen. Die Zahlen sprechen für sich: Rund 100 Millionen Erwachsene in Europa leben mit einer Behinderung – Tendenz steigend (Quelle: Eurostat). Hinzu kommt: In einer alternden Gesellschaft steigt der Bedarf an barrierefreien Angeboten. Barrierefreiheit ist somit nicht nur gesellschaftlich essenziell, sondern auch wirtschaftlich relevant – sie steigert die Gästezufriedenheit, verbessert das Image von Betrieben und erhöht die Angebotsqualität für Besucher:innen und Bewohner:innen zugleich.

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