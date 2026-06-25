  • 25.06.2026, 09:10:33
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Vienna ice -cream week!

Hitzewelle, Schulschluss: vienna ice -cream week am Schwarzenbergplatz!

Roxy Ice Foodtruck Photocredit: ROXY ICE
Wien (OTS) - 

Die coole Antwort auf Hitzewelle und Schulschluss!

Vom 26 06 2026 bis einschl. 05 07 2026 steht der Wiener Schwarzenbergplatz beim Hochstrahlbrunnen ganz im Zeichen vom nahenden Ferienbeginn: Die vienna ice - cream week bietet Eisspezialitäten von z.B. Bortolotti, Roxy eis, Schelato, Ben & Jerrys etc. dazu finden die Kids, jede Menge Aktivitäten vom Riesentrampolin, einem Karussell bis hin zur Mega Luftrutsche ist alles dabei, um die Kid`s nach dem Eisgenuss glücklich zu machen. Ein Foodtruck sorgt für die Versorgung mit Speisen und die Strizzis und Schlawiener Bar bietet Spritzervariationen und homemade Limos, Mocktails und Longdrinks .Neu im Angebot der Strizzis und Schlawiener streetbar sind die kultigen Dirty Sodas , alle Getränke werden soweit möglich mit Zutaten aus Wien zubereitet.

Vienna ice cream -week!

Vienna ice-cream week! Das Familienfest am Schwarzenbergplatz/Hochstrahlbrunnen mit verschiedenen Anbietern von ice - cream, Kid?`s Park (Trampolin, Karussell, Luftrutsche), Foodtruck, Strizzis und Schlawiener streetbar

Datum: 26.06.2026 - 05.07.2026

Art: Allgemeine Termine

Ort: Schwarzenbergplatz/Hochstrahlbrunnen

Rückfragen & Kontakt

freudewien!
Peter Jöbstl
Telefon: 069911330722
E-Mail: [email protected]

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Vorschau Bild von Roxy Ice Foodtruck Photocredit: ROXY ICE [Bild, 116.26KB]
[Freitag, 26.06.2026]
[Samstag, 27.06.2026]
[Sonntag, 28.06.2026]
[Montag, 29.06.2026]
[Dienstag, 30.06.2026]
[Mittwoch, 01.07.2026]
[Donnerstag, 02.07.2026]
[Freitag, 03.07.2026]
[Samstag, 04.07.2026]
[Sonntag, 05.07.2026]

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