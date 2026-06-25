Wiener Ärzteball 2026: Rekordspende von 136.240 Euro für die CliniClowns Austria

Wien (OTS) -

Eine Nacht voller Lachen, Lebensfreude und gelebter Mitmenschlichkeit findet ihre Fortsetzung in einer beeindruckenden Rekordspende: Beim 74. Wiener Ärzteball konnte ein Reinerlös von 136.240 Euro erzielt werden. Die Spendensumme kommt den CliniClowns Austria zugute und stellt die höchste jemals im Rahmen des traditionsreichen Benefizballs erzielte Charity-Spende dar. Der 74. Wiener Ärzteball stand unter dem Motto „Ein Tanz für das Leben – Eine Charity-Nacht für die CliniClowns“ und war restlos ausverkauft.

Im Rahmen eines Fototermins wurde der offizielle Spendenscheck des 74. Wiener Ärzteballs von Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, und der Referentin des Wiener Ärzteballs Isabella Clara Heissenberger-Mass, an die CliniClowns Austria, vertreten durch Geschäftsführerin Eva Radinger, in Begleitung eines Clownpaares, überreicht.

„Der Wiener Ärzteball zeigt Jahr für Jahr, wie viel bewegt werden kann, wenn gesellschaftliches Engagement und Solidarität aufeinandertreffen. In einer Zeit, in der unser Gesundheitssystem vor großen Herausforderungen steht, sind echte Zuwendung und psychosoziale Unterstützung wichtiger denn je. Diese Rekordspende von 136.240 Euro ist nicht nur eine finanzielle Unterstützung für die CliniClowns, sondern auch ein starkes Signal dafür, dass Menschlichkeit einen festen Platz in unserem Gesundheitswesen hat“, betont Präsident Johannes Steinhart.

Auch Ballreferentin Isabella Clara Heissenberger-Mass zeigt sich überwältigt vom Ergebnis: „Als Kinderärztin erlebe ich täglich, wie wichtig Lachen, Ablenkung und positive Emotionen für kranke Kinder und ihre Familien sind. Die CliniClowns schaffen genau diese besonderen Momente. Dass wir durch den 74. Wiener Ärzteball und unser Engagement die CliniClowns bei ihrer wertvollen Arbeit in Spitälern und Pflegeeinrichtungen unterstützen können, freut mich besonders. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Gästen, Sponsoren sowie den zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützern, die dieses Ergebnis möglich gemacht haben.“

Das Ballmotto „Ein Tanz für das Leben“ stand somit für weit mehr als einen schönen Abend in der Hofburg. Mit der Rekordspende von 136.240 Euro wird daraus konkrete Hilfe für Kinder und Familien, die von den Besuchen der CliniClowns profitieren.

Immer der bunten Nase nach: Rekordergebnis spendet Zuversicht

„Unser besonderer Dank gilt dem Organisationsteam des Wiener Ärzteballs. Mit großem Engagement und viel Herzblut hat es eine Veranstaltung ermöglicht, die Menschen zusammengebracht und eine beeindruckende Spendensumme für die Einsätze der CliniClowns Austria erreicht hat. Dass unser Projekt als diesjähriges Spendenziel ausgewählt wurde, ist für uns eine besondere Auszeichnung und ein wertvoller Vertrauensbeweis“, so Eva Radinger, Geschäftsführerin der CliniClowns Austria.

Die CliniClowns Austria feiern im Jahr 2026 ihr 35-jähriges Bestehen. Seit 1991 besuchen speziell ausgebildete CliniClowns regelmäßig chronisch und schwer kranke Kinder, Erwachsene und ältere Menschen in Spitälern und Pflegeheimen und sorgen für alle involvierten Familienmitglieder in herausfordernden Zeiten für willkommene Lichtblicke. Jährlich sind 80 CliniClowns auf rund 150 Stationen bei etwa 1.700 Visiten im Einsatz.

„Es war für unsere Clowns eine große Freude und Ehre, den Abend als Protagonistinnen und Protagonisten mitgestalten zu dürfen“, unterstreicht Radinger und betont: „Die herzliche Resonanz des Publikums war für unsere Künstlerinnen und Künstler eine wertvolle Anerkennung ihrer vielseitigen Arbeit.“

Der 74. Wiener Ärzteball verwandelte die Wiener Hofburg unter dem Motto „Ein Tanz für das Leben“ in eine farbenfrohe Manege der Lebensfreude. Musik, Tanz, Showeinlagen und zahlreiche Charity-Aktivitäten machten den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis. „Merken Sie sich schon heute den Termin für den 75. Wiener Ärzteball am 30. Jänner 2027 vor, und tanzen Sie auch beim großen Jubiläumsball wieder mit uns für den guten Zweck“, so Heissenberger-Mass abschließend.