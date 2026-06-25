  • 25.06.2026, 09:00:48
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FPÖ-Resch: Sima hat Warnungen ignoriert: Jetzt brennen die Busse!

Simas Experimente werden zum Sicherheitsrisiko – nach Busbrand wächst der Druck auf die Stadträtin

Wien (OTS) - 

Bereits am 9. Jänner 2026 hatte FPÖ-Stadtwerkesprecher LAbg. Klemens Resch aufgrund massiver technischer Probleme den sofortigen Stopp des Wasserstoffbus-Betriebs auf der Linie 39A gefordert. Am 6. Mai 2026 warnte Resch erneut vor dem absehbaren Scheitern des Wasserstoffbus-Projekts, nachdem sieben der zehn Fahrzeuge außer Betrieb waren. Die Warnungen wurden von Stadträtin Ulli Sima und den Wiener Linien ignoriert.

„Jetzt ist ein Wasserstoffbus tatsächlich in Brand geraten. Das fortgesetzte Ignorieren berechtigter Warnungen sowie die ideologisch motivierten Experimente von Stadträtin Sima entwickeln sich immer mehr zu einem Sicherheitsrisiko. Während das U2/U5-Projekt zum Milliarden-Fiasko geworden ist, die Öffi-Intervalle immer länger werden und ganz Wien im Baustellen-Chaos versinkt, werden Millionenbeträge in Prestigeprojekte investiert, die laufend für negative Schlagzeilen sorgen. Gleichzeitig werden die Fahrgäste mit immer höheren Ticketpreisen zur Kasse gebeten – für eine Leistung, die immer schlechter wird. Sima hat ihr Ressort in ein wahres Brennpunkt-Ressort verwandelt. Das Ausmaß ihres politischen Scheiterns ist mittlerweile beispiellos“, erklärt Resch.

„Zuerst brennt Sima politisch der Hut, jetzt brennen die Busse. Nach den zahlreichen technischen Gebrechen, den massiven Ausfällen und nun einem Brandfall ist eine lückenlose Aufklärung unumgänglich. Die aktuelle Rücktrittsforderung von Stadtrat Dominik Nepp und mir aufgrund des U2/U5-Milliardenfiaskos erhält dadurch zusätzliche Brisanz. Die Wienerinnen und Wiener haben Anspruch auf eine verlässliche, sichere und funktionierende Verkehrspolitik – und nicht auf immer neue ideologische Prestigeprojekte, mit denen Stadträtin Sima offenbar vor allem ihr eigenes Ego bedienen will“, so Resch.

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