  • 25.06.2026, 09:00:33
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Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) startet Bildungsoffensive: Gemeinsam gegen den politischen Islam

Zu ihrem 30-jährigen Bestehen setzt MJÖ ein klares Zeichen - Pressekonferenz mit Nationalratspräsident a.D. Mag. Wolfgang Sobotka am Montag, 29. Juni 2026

Wien (OTS) - 

Die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) startet zu ihrem 30-jährigen Bestehen eine bundesweite Bildungsoffensive gegen den politischen Islam. Damit stellt sich die größte muslimische Jugendorganisation des Landes einer wachsenden Herausforderung: Extremistische Akteure sprechen Jugendliche gezielt über Social-Media und verstärkt durch Algorithmen an. Sie geben einfache theologische Antworten auf komplexe Fragen: demokratiefeindlich, frauenverachtend und mit absolutem Wahrheitsanspruch.

Die MJÖ tritt diesen Entwicklungen mit einer breit angelegten Bildungsoffensive entschieden entgegen: Im Mittelpunkt stehen die Qualifizierung ehrenamtlicher JugendleiterInnen und MultiplikatorInnen sowie die Veröffentlichung wissenschaftlich fundierter Publikationen. Dies umfasst die Erwiderung theologischer Auslegungen des politischen Islams. Dadurch sollen Jugendliche befähigt werden, selbsternannten Tiktok-Predigern in den sozialen Medien argumentativ die Stirn zu bieten.

Das Projekt „Gemeinsam gegen den politischen Islam“ präsentiert die MJÖ mit Nationalratspräsident a.D. Mag. Wolfgang Sobotka am Montag, 29. Juni 2026, im Rahmen einer Pressekonferenz.
Wir bitten um Akkreditierung unter [email protected].

Pressekonferenz

Datum: 29.06.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich

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Muslimische Jugend Österreich
Amira El-Abd
Telefon: +436606839519
E-Mail: [email protected]
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