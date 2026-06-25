AVISO Medientermin am 30. Juni 2026

Wien (OTS) -

Das Open-Air-Festival bringt unter dem Motto „Kultur so nah“ zum siebten Mal Kunst und Kultur bei freiem Eintritt in die Grätzl Wiens. Rund 500 Acts aus den Bereichen Kabarett, Literatur, Musik, Tanz, Performance, Theater und Zeitgenössischer Zirkus laden dazu ein, kulturelle Angebote zwanglos und entspannt zu erleben.

Zeit: Dienstag, 30. Juni 2026, 11:30 Uhr

Ort: Rathaus Wien, Festsaal

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Johanna Jonasch, Künstlerisches Board (Kuratorin für junges Publikum)

Petar Rosandić, Künstlerisches Board (Kurator für Rap & Pop)



Für Rückfragen stehen zur Verfügung: Caro Madl, Siglind Güttler (Leitung des Kultursommer Wien) und das Künstlerische Board

Künstlerische Umrahmung: Ralph Öllinger (Zeitgenössischer Zirkus) und Dalina Ugarte (Violinistin) in einer erstmaligen Zusammenarbeit. Festivalstimmung ins Rathaus bringt der Kultursommer Wien mit dem Connection Kiosk von Kultursommer Plus.

Für Interviewanfragen bitten wir Sie vorab telefonisch unter +43 1 3618183 40 oder per E-Mail unter [email protected] mit uns in Kontakt zu treten.