Generali stärkt Bankenvertrieb

Wien (OTS) -

Bankenvertrieb wird als strategisch wichtiger Vertriebskanal neben dem Exklusiv-Vertrieb und den Unabhängigen Vertrieben organisatorisch gestärkt

Roswitha Hönigsperger übernimmt mit 1. Juli die Leitung der neuen Abteilung, Hannes Dillinger wird ihr Stellvertreter

Die Generali Versicherung stellt ihren Bankenvertrieb organisatorisch neu auf und schafft mit 1. Juli 2026 eine eigene Abteilung im Ressort Vertrieb und Marketing. Damit unterstreicht das Unternehmen die strategische Bedeutung dieses Vertriebskanals, der künftig eigenständig neben dem Exklusiv-Vertrieb und den Unabhängigen Vertrieben geführt wird.

„Der Bankenvertrieb ist seit vielen Jahren ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Mit der eigenständigen Aufstellung stärken wir ihn gezielt und schaffen klare Voraussetzungen, um unsere Position als relevanter Player im Bankenversicherungsbereich konsequent weiter auszubauen“, so Reinhard Pohn, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Generali Österreich.

Die Generali zählt zu den etablierten Bankenversicherern in Österreich. Langjährige Kooperationen mit der Oberbank, BTV Vier Länder Bank und BKS Bank seit 1997 sowie mit der BAWAG Bank seit 2007 bilden die zentrale Basis des Geschäfts. Im Fokus stehen maßgeschneiderte Versicherungsprodukte für den Bankenkanal, die eng auf die jeweilige Vertriebskooperation und deren Kundenstruktur abgestimmt sind. Dazu zählen Lösungen, die gezielt die Bankenproduktpalette ergänzen, ebenso wie ein differenziertes Fondsangebot und eine individuell ausgerichtete Vertriebsunterstützung. Wesentliche Erfolgsfaktoren sind die langfristige Ausrichtung sowie die enge Verzahnung von Produkt-, Vertriebs- und Serviceansätzen.

Die Leitung der neuen Abteilung übernimmt Roswitha Hönigsperger (58), ihr Stellvertreter wird Hannes Dillinger (52). Hönigsperger bringt umfassende Erfahrung im Bankenversicherungsbereich mit und war seit 2013 im Vorstand der BAWAG P.S.K. Versicherung als Chief Insurance Officer und seit 2024 als Chief Sales and Marketing Officer. Nach der Verschmelzung mit der Generali hat sie die Integration des BPV-Geschäfts erfolgreich umgesetzt. Hannes Dillinger verfügt über langjährige Expertise im Vertrieb und war zuletzt für den Bankenvertrieb und die Personenversicherung in der Abteilung Unabhängige Vertriebe verantwortlich.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, 4.500 Mitarbeiter_innen und knapp 2 Millionen Kund_innen zu den führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich. Sie ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.