DPU-Inklusionsturnier 2026: Sport verbindet – gelebte Inklusion im Zeichen von Gemeinschaft und Menschlichkeit

Niederösterreich (OTS) -

Am 20. Juni 2026 verwandelte sich das DPU-Stadion in Mautern erneut in einen Ort der Begegnung, der Freude und des gelebten Miteinanders. Das alljährliche Inklusionsturnier des Vereins “Special Needs Krems-Wachau” in Kooperation mit dem Fußballteam und der Fachschaft Zahnmedizin der Danube Private University (DPU) brachte zahlreiche Athletinnen und Athleten, Studierende, Familien, Unterstützerinnen und Unterstützer sowie Besucherinnen und Besucher zusammen.



Bei freiem Eintritt stand an diesem besonderen Tag weit mehr als nur der sportliche Wettkampf im Mittelpunkt. Die Veranstaltung setzte ein starkes Zeichen für Inklusion, gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegenseitige Wertschätzung. Unter großem Applaus kämpften die Teams mit Begeisterung, Fairness und Teamgeist um den Turniersieg. Die Zuschauer*innen sorgten für eine mitreißende Atmosphäre und unterstützten die Spieler*innen mit großem Engagement.



Neben dem sportlichen Programm sorgten die Organisator*innen auch für das leibliche Wohl der Gäste. Die Tombola zugunsten des Vereins Special Needs Krems-Wachau sowie das kulinarische Angebot am Veranstaltungsgelände fanden großen Anklang bei den Besucher*innen. Die Erlöse der Losaktion kamen vollständig dem Verein Special Needs Krems-Wachau zugute und leisten einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung seiner Arbeit.

„Die Zusammenarbeit mit den Special Needs Athlet*innen ist für uns eine echte Herzensangelegenheit. Ihnen jedes Jahr aufs Neue Freude zu schenken, ist unbezahlbar“, betont Tamina-Noelle Tepe, Fachschaft Zahnmedizin der DPU. „Zu sehen, wie Sport Menschen verbindet und unvergessliche Momente schafft, macht dieses Turnier jedes Jahr zu etwas ganz Besonderem.“



„Es ist mehr als Sport – es geht um Gemeinschaft, Wertschätzung und unvergessliche Momente für alle Beteiligten, egal ob klein oder groß“, erklärten Cand.in med. dent. Nathalie Haak und Percy Hassdenteufel, Vorsitzende des Ressorts Sport an der DPU.



Besonders stolz zeigt sich auch Stefanie Arco-Zinneberg, MA, Direktorin Marketing und Management der DPU: „Das außergewöhnliche Engagement unserer Studierenden für die Community erfüllt uns mit großem Stolz. Das Inklusionsturnier zeigt eindrucksvoll, wie unser humanistisches Leitbild gelebt wird. Unsere Studierenden übernehmen Verantwortung, schaffen Begegnungen und setzen ein wichtiges Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und gelebte Menschlichkeit.“



Mit dem Inklusionsturnier 2026 ist es erneut gelungen, Menschen unterschiedlichster Hintergründe zusammenzubringen und ein starkes Zeichen für Teilhabe, Respekt und Gemeinschaft zu setzen. Die Danube Private University bedankt sich bei allen Beteiligten, Sponsoren, Helferinnen und Helfern sowie den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, die diesen besonderen Abend möglich gemacht haben.