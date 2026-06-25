GÖD Steiermark: Michael Pötler neuer steirischer GÖD-Chef

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „MITEINANDER MEHR – GÖD – Deine starke VERTRETUNG“ fand vom 22. bis 23. Juni 2026 in den Kammersälen der Arbeiterkammer Steiermark der 20. Landeskongress der GÖD Steiermark statt. Neben 105 Delegierten aus allen beruflichen Landesvertretungen nahmen auch zahlreiche Behördenleiter daran teil.

In ihren Grußworten verwiesen ÖGB-Vizepräsidentin und GÖD-Vorsitzender-Stellvertreterin Abg. z. NR Romana Deckenbacher sowie AK-Steiermark-Präsident Josef Pesserl auf die Bedeutung der Sozialpartnerschaft als Garant für den sozialen Frieden.

Im Rahmen der Neuwahlen übergab Langzeitvorsitzender Josef Pilko den Vorsitz an Ing. Michael Pötler (FCG), dem bisherigen Finanzreferenten des GÖD-Landesvorstandes. Mit beeindruckenden 98,11% der Delegiertenstimmen konnte er ein fulminantes Wahlergebnis einfahren. Als Vorsitzenden-Stellvertreter wurden Gerhard Rupp (FSG) mit großer Zustimmung bestätigt und Richard Roßmann (FCG) als Nachfolger von Eduard Tschernko neu gewählt.

Der Kongress behandelte insgesamt 43 Anträge aus den Bereichen Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrecht sowie soziale Angelegenheiten. Diese wurden dem Bundeskongress beziehungsweise den zuständigen Verhandlungsgremien zugewiesen.

Der neu gewählte Vorsitzende Michael Pötler kündigte an, den direkten und regelmäßigen Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen in allen Berufsgruppen zur Stärkung des „Wir-Gefühls“ zu suchen und die Zusammenarbeit innerhalb der GÖD Steiermark weiter zu stärken.