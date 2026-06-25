Schweres Erdbeben in Venezuela: Jugend Eine Welt startet Nothilfe mit Partnern vor Ort – Spenden dringend benötigt

Wien (OTS) -

Nach den zwei schweren Erdbeben, die binnen einer Minute heute Nacht Venezuela (MEZ) mit einer Stärke von bis zu 7,5 erschüttert haben, hat die österreichische Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt, gemeinsam mit seinen langjährigen Partnern, den Salesianern Don Boscos, umgehend erste Nothilfemaßnahmen eingeleitet. Besonders betroffen sind zahlreiche Familien, Kinder und Jugendliche, die durch die Beben ihr Zuhause verloren haben oder dringend auf medizinische Versorgung, Lebensmittel und sauberes Trinkwasser angewiesen sind.

Erschütternde Bilder

Die Salesianer Don Boscos, langjährige Jugend Eine Welt-Partner vor Ort in Venezuela, verfügen über ein dichtes Netzwerk von Einrichtungen im Andenstaat und leisten bereits unmittelbar Hilfe für die betroffene Bevölkerung. Jugend Eine Welt unterstützt die Sofortmaßnahmen und ruft zu Spenden auf. „Die ersten Berichte aus den betroffenen Regionen zeigen ein erschütterndes Bild. Viele Menschen haben innerhalb weniger Sekunden alles verloren. Jetzt zählt jede Sekunde. Wir setzen alles daran, rasch und unbürokratisch zu helfen“, erklärt Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt.

Dringende Hilfe nötig!

Zu den dringendsten Maßnahmen zählen die Versorgung mit Lebensmitteln, Trinkwasser, Medikamenten, Notunterkünften sowie die Betreuung von Kindern und Familien. Wolfgang Wedan, Globaler Nothilfe-Koordinator von Jugend Eine Welt und Erdbeben-Experte, der viele Jahre in Caracas stationiert war und die Situation in Venezuela aus eigener Erfahrung kennt, befindet sich derzeit in Wien und steht in laufendem Austausch mit den Jugend Eine Welt-Partnern vor Ort. „Sie berichten von erheblichen Schäden an Wohnhäusern und öffentlicher Infrastruktur. Zahlreiche Familien benötigen dringend Hilfe. Unser Partner sind unmittelbar nach dem Beben aktiv geworden und organisieren gemeinsam mit lokalen Freiwilligen die Erstversorgung. Damit diese Hilfe rasch ausgeweitet werden kann, sind wir auf die Unterstützung der österreichischen Bevölkerung angewiesen“, betont Wedan.

Jugend Eine Welt bittet um rasche Spenden für die Erdbebenhilfe in Venezuela. Jeder Beitrag hilft dabei, betroffene Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen und das Leid zu lindern.

Bitte spenden Sie!

Jugend Eine Welt

IBAN: AT66 3600 0000 0002 4000

BIC: RZTIAT22

Kennwort: Nothilfe Venezuela

Onlinespenden unter www.jugendeinewelt.at/spenden

Spenden sind steuerlich absetzbar!