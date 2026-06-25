- 25.06.2026, 08:19:32
- /
- OTS0012
Termine am 25. Juni in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, PK Grüne Wien „Grüner Plan gegen Hitze in der Stadt“ mit Stadträt*innen Judith Pühringer und Peter Kraus (1., Rathauspark, beim Waldmüller Denkmal)
- 11.00 Uhr, Popfest Wien Programmpräsentation mit Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, Matti Bunzl, Direktor Wien Museum, Christoph Möderndorfer, Festivalleitung, u. a. (4., Karlsplatz 8, Veranstaltungsraum 3. OG)
- 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Liesing (23., Perchtoldsdorfer Straße 1, 1. Stock, Großer Festsaal)
(Schluss) red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK