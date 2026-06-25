- 25.06.2026, 08:15:04
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Schweres Doppel-Erdbeben in Venezuela – Rotkreuz-Präsident Schöpfer: „Große Zerstörung, tausende Tote! Helfen Sie mit Ihrer Spende!“
Erschütterungen der Stärke 7,2 und 7,5 in der Nacht auf Donnerstag – Rotes Kreuz hilft Menschen in einem der ärmsten Länder Südamerikas vor Ort.
Wien (Rotes Kreuz): In der Nacht auf Donnerstag wurde Venezuela innerhalb von einer Minute von gleich zwei schweren Erdbeben erschüttert, wobei zahlreiche Häuser einstürzten und enorme Schäden an der Infrastruktur entstanden. Die Erdbeben ereigneten sich in einer relativ niedrigen Tiefe von nur 10 und 13 km in San Felipe, etwa 100 km von der Provinzhauptstadt Carakas entfernt. Nach ersten Schätzungen ist mit bis zu hunderttausend Opfern zu rechnen. Aufgrund eines nationalen Feiertags befanden sich viele Menschen zum Zeitpunkt des Bebens in ihren Häusern.
Bis zu 80 Prozent der Bevölkerung leben in Armut
„Venezuela ist eines der ärmsten Länder Südamerikas, bis zu 80 Prozent der Bevölkerung leben in Armut. Für die Menschen vor Ort ist das Leid unvorstellbar – sie benötigen dringend unsere Hilfe. Das volle Ausmaß der Zerstörungen ist noch nicht absehbar. Wir rechnen mit weiter steigenden Opferzahlen. Bitte unterstützen Sie die Arbeit des Roten Kreuzes in Venezuela mit einer Spende“, erklärt Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes.
Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden:
Österreichisches Rotes Kreuz
IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144
BIC: GIBAATWWXXX
Erste Bank: BLZ 20.111
Kennwort: Erdbeben Venezuela
Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten unter wir.roteskreuz.at/erdbeben-venezuela
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Susanne Straif
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