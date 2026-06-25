Alpenvereinsjugend: Kinderschutz braucht klare Standards

Innsbruck (OTS) -

Ein breites Bündnis an Kinder- und Jugendorganisationen, darunter auch die Alpenvereinsjugend, bekennt sich zu verbindlichen Kinderschutzkonzepten für Ferienlager und Camps, um den Schutz junger Menschen vor Gewalt sicherzustellen. Die Organisationen fordern klare Verantwortlichkeiten, transparente Beschwerdestrukturen und laufende Qualitätsentwicklung. Gleichzeitig braucht es ausreichend Ressourcen und gesetzliche Rahmenbedingungen, um einen flächendeckenden, nachhaltigen Kinderschutz und die konsequente Umsetzung der Kinderrechte zu gewährleisten.

Bekenntnis der Organisationen zu verpflichtenden Kinderschutzkonzepten bei Ferienlagern und Camps (PDF-Download im Pressebereich)