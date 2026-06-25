  • 25.06.2026, 07:30:02
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Leistung neu denken

Warum Führung heute Klarheit statt Daueranspannung braucht

Österreich/Wien (OTS) - 

Wie entsteht Spitzenleistung in einer Zeit, die von Unsicherheit, Komplexität und permanentem Wandel geprägt ist? Reicht es noch aus, härter zu arbeiten, schneller zu entscheiden und immer erreichbar zu sein? Oder braucht moderne Führung ein völlig neues Verständnis von Leistung?

Über diese Fragen spricht Otto Koller, Herausgeber MedienManager, mit Prof. Dr. Stefan Etzel, Managementberater, Leadership-Experte und Autor des Buches „Leistung neu denken: Warum Führung heute Flow Performance statt Daueranspannung braucht“.

Im Gespräch erläutert Etzel, warum klassische Leistungsmodelle zunehmend an ihre Grenzen stoßen und weshalb Klarheit, Fokus und emotionale Stabilität zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren moderner Führung werden. Anhand von Erfahrungen aus Wirtschaft, Management und Spitzensport zeigt er auf, wie Führungskräfte auch unter hohem Druck handlungsfähig bleiben und nachhaltige Wirksamkeit erzielen können.

Freuen Sie sich auf ein inspirierendes Interview über den Perspektivwechsel von Leistung als Kraftakt hin zu Leistung als Ergebnis bewusster Selbststeuerung – und darüber, warum Flow Performance zu den zentralen Führungsprinzipien unserer Zeit gehört.

Das ganze Interview

Leistung neu denken: Warum Führung heute Klarheit statt Daueranspannung braucht

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]

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