  • 24.06.2026, 18:59:02
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FPÖ: Richtigstellung zu falschem „BILD“-Artikel

Nicht Heino ließ die FPÖ „abblitzen“ – es war genau umgekehrt!

Wien (OTS) - 

Zu den heutigen Behauptungen in der deutschen „BILD“-Zeitung hält die FPÖ fest: Es ist schlichtweg falsch, dass der deutsche Sänger Heino eine Auftrittsanfrage der FPÖ ausgeschlagen habe und so die FPÖ „abblitzen“ hat lassen. Diese Behauptung ist schlichtweg falsch und unwahr. Richtig ist:

Die FPÖ hat im Vorfeld der Veranstaltung mit vielen Künstlern oder deren Management Kontakt aufgenommen, um herauszufinden, welche Künstler am 20. Juni 2026 überhaupt verfügbar sind. Darunter war auch Helmut Werner, das Management von Heino. Dieser hat daraufhin der FPÖ ein Angebot unterbreitet. Diesem Angebot ist die FPÖ aufgrund des überzogenen und absurden Preises jedoch nicht nähergetreten und hat auch den Kontakt zu Helmut Werner nicht weiterverfolgt.

Richtig ist also: Nicht Heino hat die FPÖ abblitzen lassen, sondern umgekehrt. Die FPÖ ist dem finanziell überzogenen Angebot von Herrn Werner nicht nähergetreten und hat dieses nicht angenommen. Warum nun etwas anderes konstruiert wird, ist für uns nicht nachvollziehbar.

Wenn die deutsche „BILD“-Zeitung die Falsch-Behauptung weiterhin verbreitet bzw. andere Medien diese Behauptung ihrerseits weiterverbreiten, wird die FPÖ entsprechende rechtliche Schritte einleiten.

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