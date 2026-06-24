FPÖ - Krauss: Emmerlings Vorverlegung der Sommerferien ist eine bildungspolitische Schnapsidee

Wien (OTS) -

Kritik übt der Bildungssprecher der Wiener FPÖ und Klubobmann Maximilian Krauss an den Überlegungen von Neos-Bildungsstadträtin Bettina Emmerling, die Sommerferien künftig vorzuverlegen.

„Die Vorverlegung der Sommerferien ist eine bildungspolitische Schnapsidee. Damit würden die Ferien mitten im August und damit genau im Hochsommer enden. Das löst kein einziges Problem, sondern schafft neue“, so Krauss.

Für den FPÖ-Bildungssprecher handelt es sich dabei um ein durchschaubares Ablenkungsmanöver von den tatsächlichen Missständen und dem Bildungschaos an Wiens Schulen. „Statt über neue Ferienregelungen zu philosophieren, sollte sich Emmerling endlich um die Klimatisierung der Schulgebäude kümmern. Seit Jahren ist bekannt, dass zahlreiche Wiener Schulen im Sommer zu regelrechten Hitzekammern werden. Passiert ist dennoch nichts.“

Die FPÖ fordert daher ein umfassendes Programm zur klimatischen Nachrüstung der Wiener Schulgebäude. „Wer die Probleme ernsthaft lösen will, investiert in die Infrastruktur und nicht in medienwirksame Scheindebatten über Ferienverschiebungen“, so Krauss.