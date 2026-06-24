  • 24.06.2026, 18:17:32
  • /
  • OTS0166

FPÖ - Krauss: Emmerlings Vorverlegung der Sommerferien ist eine bildungspolitische Schnapsidee

NEOS-Bildungsstadträtin soll sich endlich um Klimatisierung der Schulen kümmern statt von eigenen Versäumnissen abzulenken

Wien (OTS) - 

Kritik übt der Bildungssprecher der Wiener FPÖ und Klubobmann Maximilian Krauss an den Überlegungen von Neos-Bildungsstadträtin Bettina Emmerling, die Sommerferien künftig vorzuverlegen.

„Die Vorverlegung der Sommerferien ist eine bildungspolitische Schnapsidee. Damit würden die Ferien mitten im August und damit genau im Hochsommer enden. Das löst kein einziges Problem, sondern schafft neue“, so Krauss.

Für den FPÖ-Bildungssprecher handelt es sich dabei um ein durchschaubares Ablenkungsmanöver von den tatsächlichen Missständen und dem Bildungschaos an Wiens Schulen. „Statt über neue Ferienregelungen zu philosophieren, sollte sich Emmerling endlich um die Klimatisierung der Schulgebäude kümmern. Seit Jahren ist bekannt, dass zahlreiche Wiener Schulen im Sommer zu regelrechten Hitzekammern werden. Passiert ist dennoch nichts.“

Die FPÖ fordert daher ein umfassendes Programm zur klimatischen Nachrüstung der Wiener Schulgebäude. „Wer die Probleme ernsthaft lösen will, investiert in die Infrastruktur und nicht in medienwirksame Scheindebatten über Ferienverschiebungen“, so Krauss.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright