- 24.06.2026, 16:30:32
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Produktrückruf Sichuan Pepper Powder mit MHD 10.10.2027
Aus Sicherheitsgründen wird die Gewürze Sichuan Pepper Powder mit MHD 10.10.2027 vom Markt zurückgenommen aufgrund der Feststellung von Pestizidrückstände in dem verkauften Produkt.
Kund:innen, die dieses Produkt erworben haben, können dieses ab sofort am Kaufort zurückgeben, der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.
Wir bitten die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
Rückfragen & Kontakt
Lebensmittelgeschäft
Telefon: 06769686861
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