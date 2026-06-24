Produktrückruf Sichuan Pepper Powder mit MHD 10.10.2027

Wien (OTS) -

Aus Sicherheitsgründen wird die Gewürze Sichuan Pepper Powder mit MHD 10.10.2027 vom Markt zurückgenommen aufgrund der Feststellung von Pestizidrückstände in dem verkauften Produkt.

Kund:innen, die dieses Produkt erworben haben, können dieses ab sofort am Kaufort zurückgeben, der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

Wir bitten die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.