  • 24.06.2026, 16:30:32
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  • OTS0159

Produktrückruf Sichuan Pepper Powder mit MHD 10.10.2027

Wien (OTS) - 

Aus Sicherheitsgründen wird die Gewürze Sichuan Pepper Powder mit MHD 10.10.2027 vom Markt zurückgenommen aufgrund der Feststellung von Pestizidrückstände in dem verkauften Produkt.

Kund:innen, die dieses Produkt erworben haben, können dieses ab sofort am Kaufort zurückgeben, der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

Wir bitten die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rückfragen & Kontakt

Lebensmittelgeschäft
Telefon: 06769686861

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