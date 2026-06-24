Generaldirektorin der BWB präsentierte Bilanz für 2025 im Nationalrat: Kontinuität und Dynamik prägten das Wettbewerbsjahr

Wien (OTS) -

Generaldirektorin der Bundeswettbewerbsbehörde präsentierte Bilanz für 2025 im Nationalrat: Kontinuität und Dynamik prägten das Wettbewerbsjahr

Die Bundeswettbewerbsbehörde veröffentlichte ihren Tätigkeitsbericht 2025 und die Generaldirektorin stellte die Bilanz im Parlament den Nationalratsabgeordneten im Wirtschaftsausschuss vor. Der Bericht wurde einstimmig angenommen.

TÄTIGKEITSBERICHT 2025

Unter dem Leitmotiv „Kontinuität und Dynamik“ zeigt die Behörde ihre Aktivitäten zur Sicherung fairer Wettbewerbsbedingungen in Österreich und gibt einen Überblick über zentrale Verfahren, Marktuntersuchungen sowie die Weiterentwicklung ihrer organisatorischen und digitalen Kompetenzen.

„Wettbewerb braucht Kontinuität, verlässliche Regeln und deren konsequente Durchsetzung. Gleichzeitig erfordern Digitalisierung, künstliche Intelligenz und wirtschaftliche Umbrüche eine dynamische Wettbewerbsaufsicht. Diese Balance prägt unsere Arbeit“, betont Generaldirektorin für Wettbewerb Natalie Harsdorf.

„Fairer und freier Wettbewerb ist ein Grundpfeiler für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Er sorgt für faire Chancen für Unternehmen, schützt Konsumentinnen und Konsumenten und stärkt das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort. Die Bundeswettbewerbsbehörde leistet dazu mit konsequenter Rechtsdurchsetzung, und Marktbeobachtung einen wichtigen Beitrag. Der Tätigkeitsbericht 2025 unterstreicht das eindrücklich“, so Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer des BMWET.

Konsequente Durchsetzung des Wettbewerbsrechts - Von Abfallwirtschaft bis zu Tankstellen

Im Jahr 2025 leitete die BWB insgesamt 19 Verfahren beim Kartellgericht ein. Auf Antrag der BWB verhängten das Kartellgericht und das Kartellobergericht Geldbußen in Höhe von insgesamt 81,74 Millionen Euro. Insgesamt wurden an 15 Standorten von Unternehmen Hausdurchsuchungen durchgeführt. Schwerpunkte der Ermittlungen lagen unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Abfallwirtschaft, Energie, Lebensmittel, Glücksspiel, Immobilien sowie Tankstellen.

Im Rahmen der Zusammenschlusskontrolle prüfte die BWB 374 nationale und 330 europäische Zusammenschlüsse. In zwei Fällen wurde eine vertiefte Prüfung beim Kartellgericht beantragt. Im Glücksspielmarkt konnten bereits vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens Auflagen zur Sicherung des Wettbewerbs erreicht werden.

Weiters ist die BWB 229 Beschwerden wegen irreführender Geschäftspraktiken nachgegangen.

Ausbau digitaler Kompetenzen und neue Ermittlungsansätze

Die zunehmende Digitalisierung der Märkte spiegelte sich auch in der Weiterentwicklung der Behörde wieder. Mit dem neu eingerichteten Referat Markt- und Kartellscreening stärkte die BWB ihre Möglichkeiten zur proaktiven Aufdeckung wettbewerbswidriger Verhaltensweisen. Gleichzeitig wurde die Abteilung für Forensik, Datenanalyse und KI personell ausgebaut und die Nutzung digitaler Ermittlungs- und Analyseinstrumente weiterentwickelt.

Beratung und Prävention

Neben der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts setzte die BWB ihre Informations-, Beratungs- und Präventionsarbeit fort. Die Behörde beriet Unternehmen in der Anwendung von Kartellrecht, führte Pränotifikationsverfahren in der Zusammenschlusskontrolle und bearbeitete zahlreiche Anfragen zur Anmeldepflicht bei Fusionen.

Im Bereich Advocacy engagierte sich die BWB mit Vorträgen, Fachveranstaltungen und Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben. Die Behörde brachte ihre Expertise unter anderem zu den Entwürfen des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes, des Vergaberechtsgesetzes 2026, des Europäischen Medienfreiheit-Begleitgesetzes sowie des Anti-Mogelpackungs-Gesetzes ein.

Internationale Zusammenarbeit weiter gestärkt

Die internationale Vernetzung blieb auch 2025 ein wichtiger Schwerpunkt. Generaldirektorin Natalie Harsdorf übernahm den Vorsitz der OECD-Arbeitsgruppe für Wettbewerb und Regulierung und wurde erneut als Vertreterin in die DMA High Level Group gewählt. Darüber hinaus engagierte sich die BWB aktiv in europäischen und internationalen Netzwerken wie dem European Competition Network der OECD und dem International Competition Network.

Personal und Organisation

Zum Jahresende 2025 beschäftigte die BWB 68 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Berichtsjahr wurden mehrere organisatorische Weiterentwicklungen umgesetzt, darunter die Bestellung der Leitung der Stabstelle, die Einrichtung des Referats Markt- und Kartellscreening sowie der weitere Ausbau digitaler Fachkompetenzen innerhalb der Behörde.

Tätigkeitsbericht 2025 der Bundeswettbewerbsbehörde

Der Tätigkeitsbericht bietet einen umfassenden Überblick über die Arbeit der BWB im Jahr 2025, ihre Verfahren, Marktuntersuchungen, internationale Aktivitäten sowie die organisatorische Weiterentwicklung der Behörde. Jährlich präsentiert die BWB den Bericht den Nationalratsabgeordneten.