ÖVP - Keri: Kehrtwende bei Familienbädern bestätigt Kritik der Wiener Volkspartei

Wien (OTS) -

„Wir haben uns von Anfang an klar gegen die Einschränkung der Öffnungszeiten bei den Familienbädern ausgesprochen. Dass die SPÖ-Neos-Stadtregierung diese Maßnahme nun angesichts der Hitzewelle zurücknimmt, ist richtig, wirft aber die Frage auf, warum sie überhaupt eingeführt wurde“, erklärt die Familien- und Bädersprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Sabine Keri.

Noch vor wenigen Wochen hatte die SPÖ-Neos-Stadtregierung die späteren Öffnungszeiten mit notwendigen Sparmaßnahmen begründet. Nun zeigt sich, dass die Familienbäder gerade an heißen Tagen eine wichtige Rolle als niederschwellige Freizeit- und Abkühlungsangebote für Kinder und Familien erfüllen.

„Die SPÖ-Neos-Stadtregierung hat einmal mehr versucht, dort zu sparen, wo die Auswirkungen für die Wienerinnen und Wiener unmittelbar spürbar sind. Statt endlich ineffiziente Strukturen, fragwürdige Förderungen oder die teure Misswirtschaft bei Großprojekten in den Griff zu bekommen, wurden Familien und Kinder belastet. Dass diese Entscheidung nun zurückgenommen wird, bestätigt unsere Kritik“, so Keri.

Besonders unverständlich sei die ursprüngliche Maßnahme vor dem Hintergrund der jüngsten Eintrittspreiserhöhungen in den Wiener Bädern. „Die Wienerinnen und Wiener zahlen mehr und sollten dafür auch das volle Angebot erhalten. Weniger Leistung bei gleichzeitig höheren Kosten ist der falsche Weg“, betont Keri.

Für die Wiener Volkspartei darf die aktuelle Kehrtwende daher nur ein erster Schritt sein. „Gerade in den Sommermonaten braucht es eine Ausweitung statt eine Einschränkung des Angebots. Wir fordern daher, die Öffnungszeiten der Wiener Freibäder - über das aktuelle Pilotprojekt hinaus - generell nach hinten zu verlängern. Viele Berufstätige haben erst am späten Nachmittag oder Abend Zeit, ein Bad zu besuchen. Angesichts der immer häufigeren Hitzetage wäre das ein sinnvoller und konkreter Beitrag zur Lebensqualität in unserer Stadt“, so Keri abschließend.