Neuer Rekord bei der spusu NÖ-Firmenchallenge 2026

St. Pölten (OTS) -

Von 1. März bis 31. Mai suchte SPORTLAND Niederösterreich in Kooperation mit spusu, sodexo und der Wirtschaftskammer Niederösterreich bereits zum neunten Mal die aktivsten Unternehmen des Landes. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Rund 860 Betriebe und über 12.000 Berufstätige nahmen an der spusu NÖ-Firmenchallenge 2026 teil und sammelten beim Gehen, Laufen, Radfahren und vielen weiteren Outdoor-Aktivitäten insgesamt 28,6 Millionen aktive Minuten.

„Die spusu NÖ-Firmenchallenge zeigt eindrucksvoll, wie groß die Begeisterung für Bewegung in Niederösterreich ist. Mein herzlicher Dank und Glückwunsch gelten allen Teilnehmenden sowie den engagierten Betrieben. Mit diesem digitalen Sport-Wettbewerb schaffen wir Jahr für Jahr einen niederschwelligen Anreiz, Bewegung stärker in den Alltag zu integrieren, das Wohlbefinden zu steigern und den Teamgeist in den Unternehmen zu fördern. Genau diesen Weg wollen wir im Sportland Niederösterreich konsequent weitergehen“, bilanziert Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Am gestrigen Dienstag fand in der HYPO NÖ Lounge der NV Arena die feierliche Siegerehrung statt. Im Mittelpunkt standen dabei sowohl die erfolgreichsten Unternehmen der spusu NÖ-Firmenchallenge 2026 sowie die engagiertesten Lehrlinge. Für zusätzliche Motivation hatten während der Challenge individuelle Badges, monatliche Gewinnspiele mit attraktiven Preisen sowie eine eigene Lehrlings-Wertung gesorgt. Die zehn aktivsten Lehrlinge wurden von der Wirtschaftskammer Niederösterreich mit je einem hundert 100-Euro-Wertgutschein für den heimischen Sportartikelhandel ausgezeichnet.

Das Ende der spusu NÖ-Firmenchallenge bedeutet aber nicht, dass nun „sportlicher Stillstand“ einkehrt. Sobald die Firmen die Ziellinie überquert haben, stehen im SPORTLAND Niederösterreich die Gemeinden in den Startlöchern. Von 1. Juli bis 30. September 2026 werden mit der zehnten Auflage der spusu NÖ-Gemeindechallenge wieder die aktivsten Städte und Orte Niederösterreichs gesucht. Ganz nach dem Motto „Jede Minute zählt“ sind wieder alle Niederösterreicher eingeladen, beim Gehen, Radfahren, Laufen & Co. mitzumachen und aktive Minuten im Freien zu sammeln.

Die Anmeldung und Teilnahme sind ganz einfach in der „spusu Sport“-App oder unter www.noechallenge.at möglich.

Die Sieger der diesjährigen supsu NÖ-Firmenchallenge

Kategorie „EPU“:

Platz 1: Martin Zlabinger (20.394 Minuten)

Platz 2: Wolfgang Huber Orientierungscoaching (17.421 Minuten)

Platz 3: Alisha’s Pfoten Spa (15.357 Minuten)

Kategorie „Kleinstunternehmen“:

Platz 1: Engerlheuriger Kainz (116.130 Minuten)

Platz 2: Pirawarth L1 (86.210 Minuten)

Platz 3: Gerhard Meyer GmbH (66.430 Minuten)

Kategorie „Kleinunternehmen“:

Platz 1: Habich GmbH (133.959 Minuten)

Platz 2: Schneider & Partner Steuerberatung GmbH (108.984 Minuten)

Platz 3: LVA NÖ (108.157 Minuten)

Kategorie „Mittelunternehmen“:

Platz 1: WEB Windenergie AG (360.636 Minuten)

Platz 2: Koenig & Bauer (AT) GmbH (274.346 Minuten)

Platz 3: Bildungsdirektion für Niederösterreich (263.519 Minuten)

Kategorie „Großunternehmen“:

Platz 1: Amt der NÖ Landesregierung (815.950 Minuten)

Platz 2: Landesklinikum Amstetten (651.856 Minuten)

Platz 3: Caritas St. Pölten (556.342 Minuten)

Nähere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon 02742/9000-19876, E-Mail [email protected], www.sportlandnoe.at