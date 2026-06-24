EINLADUNG PHARMIG-Pressegespräch | Mehr als Medizin: Wie klinische Forschung Österreich stärkt – und was auf dem Spiel steht

Wien (OTS) -

Klinische Forschung ist kein rein medizinisches Thema - sie ist auch ein hoch relevanter Wirtschafts- und Innovationsfaktor. Wie, wo und mit welchen Auswirkungen klinische Forschung in Österreich Nutzen stiftet, hat das Institut für Pharmaökonomische Forschung IPF in einer neuen Studie erhoben. Diese wurde kürzlich im renommierten Journal of Medical Economics publiziert.



Wir präsentieren die Ergebnisse dieser Studie und setzen sie in einen Kontext:

Über welche Leistungen, Faktoren und Effekte lässt sich die ökonomische Wertschöpfung von klinischer Forschung messen und darstellen?

lässt sich die ökonomische Wertschöpfung von klinischer Forschung messen und darstellen? Wer profitiert davon, wenn Medikamentenstudien im eigenen Land durchgeführt werden?

davon, wenn Medikamentenstudien im eigenen Land durchgeführt werden? Wo liegen die Herausforderungen und gleichzeitig die Hebel , um einem Rückgang an Forschungstätigkeit in Österreich gegenzusteuern?

und gleichzeitig die , um einem an Forschungstätigkeit in Österreich gegenzusteuern? Welche Auswirkungen hätte ein solcher auf den Forschungs- und Gesundheitsstandort Österreich?

Diese Einordnungen nehmen die folgenden Expertinnen und Experten vor (in alphabetischer Reihenfolge):

Dr. Dejan Baltic | Co-Chair Standing Committee Klinische Forschung der PHARMIG sowie Medical Director bei Amgen GmbH

| Co-Chair Standing Committee Klinische Forschung der PHARMIG sowie Medical Director bei Amgen GmbH Mag. Bernhard Mraz | Co-Chair Standing Committee Klinische Forschung der PHARMIG sowie Präsident der Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin (GPMed)

| Co-Chair Standing Committee Klinische Forschung der PHARMIG sowie Präsident der Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin (GPMed) Priv.-Doz. Dr. Kathrin Strasser-Weippl , MBA | Leiterin Tumorzentrum Oberösterreich des Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern sowie Medizinische Leiterin in der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (OeGHO)

, MBA | Leiterin Tumorzentrum Oberösterreich des Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern sowie Medizinische Leiterin in der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (OeGHO) Dr. Evelyn Walter | Geschäftsführerin des Instituts für Pharmaökonomische Forschung IPF

Datum: Dienstag, 7. Juli 2026

Uhrzeit: 16:30 bis ca. 17:30/18:00 Uhr

Ort: Clubraum by Management Club, Kärntner Straße 8/5 (Mezzanin), 1010 Wien



Virtuelle Teilnahme ist möglich, wenngleich wir Ihre Anwesenheit vor Ort bevorzugen. Den Teilnahmelink senden wir bei Bedarf nach Anmeldung zu.

Anmeldung bitte unter: [email protected]



Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand Juni 2026), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.