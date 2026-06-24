Czernohorszky/Medits-Steiner: Familienbäder öffnen wegen Hitzewelle bereits um 10 Uhr

Wien (OTS) -

Die extreme Hitzewelle in Europa erreicht am kommenden Wochenende auch Wien mit prognostizierten Temperaturen von 40 Grad. Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky hat deshalb die Öffnung der Familienbäder um bereits 10 Uhr veranlasst: „Wiens Bäder sind wichtige Hitzeschutz-Partnerinnen und entsprechend wichtig ist es, dass sie allen Menschen offenstehen. Besonders Kinder sind bei großer Hitze gefährdet, die Familienbäder bieten ihnen und der ganzen Familie Abkühlung im Wasser und Schatten“, betont Czernohorszky.

Weil auch die Bäder ihren Teil zur Budgetsanierung leisten müssen, fiel Anfang des Jahres die Entscheidung, die Öffnungszeiten der Familienbäder vor den Sommerferien aufgrund der erfahrungsgemäß geringeren Auslastung auf 13 Uhrzu verschieben. Wegen der aktuellen Wetterlage fällt diese Regelung ab dem kommenden Samstag bis zum Beginn der Sommerferien am 3. Juli nun weg.

Ich freue mich sehr, dass die Stadt Wien die für Kinder kostenlosen Familienbäder nun auch für Schulen vormittags öffnet . Diese werden in der nächsten Woche bei diesen heißen Temperaturen für die Schülerinnen und Schüler, ihre Lehrerinnen und ihre Lehrer wichtige Hitzeschutzorte sein.“, sagt Karin Medits-Steiner, Personalvertretungsvorsitzende der Wiener Pflichtschulen.

Coole Wassertemperaturen finden die Wienerinnen und Wiener wie gewohnt auch in den 19 Freibädern von 8-20 Uhr (an Werktagen ab 9 Uhr).