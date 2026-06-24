Omar Al-Rawi (SPÖ): „Die U2xU5 ist ein Jahrhundertprojekt für Wien - die FPÖ betreibt billige Panikmache“

Wien (OTS) -

„Die FPÖ macht wieder einmal das, was sie am besten kann: Ein gutes Projekt schlechtreden und absurde Behauptungen aufstellen. Die heutige Aussendung der FPÖ zeigt einmal mehr, dass sie bei Zukunftsprojekten für Wien keine Antworten hat. Statt über die Chancen und Vorteile des größten Öffi-Ausbaus in der Geschichte unserer Stadt zu sprechen, setzt sie auf Panikmache und bewusste Verunsicherung der Bevölkerung“, weist der Vorsitzende des Mobilitätsausschusses, Wiener Gemeinderat Omar Al-Rawi (SPÖ) die Aussagen der FPÖ zum U2xU5 Projekt scharf zurück.

Bereits 2020 wurde die Finanzierung und die jährliche Inflationsrate mit durchschnittlich 2,5% des Projekts zwischen Bund und Stadt Wien in einer Artikel-15a-Vereinbarung gemäß Bundesverfassung vereinbart. Wird dieser Wert 3x überschritten, so sind weitere Verhandlungen im Vertrag vereinbart. Diese finden derzeit statt und sind noch im Laufen. Das Projekt ist innerhalb des Zeit- und Kostenplans. Aktuell läuft der Bau des 1. Bauabschnitts bis zum Matzleinsdorfer Platz auf Hochtouren laufe und wie geplant 2030 in Betrieb gehe.

Der Ausbau von U2 und U5 sei ein Jahrhundertprojekt, das Wien über Generationen prägen werde. Mit zwölf neuen Stationen, elf Kilometern zusätzlicher U-Bahn-Strecke und leistungsfähigen neuen Verkehrsknoten werde das Wiener Öffi-Netz entscheidend erweitert und fit für die Zukunft gemacht. „Die U2xU5 ist weit mehr als ein Infrastrukturprojekt. Sie ist eine Investition in die Lebensqualität, den Klimaschutz und die wirtschaftliche Zukunft unserer Stadt. Der Ausbau schafft Platz für zusätzliche 300 Millionen Fahrgäste pro Jahr“, betont Al-Rawi.

Darüber hinaus ist das Projekt ein bedeutender Wirtschaftsmotor. Rund 30.000 Arbeitsplätze werden geschaffen und gesichert. Zahlreiche heimische Unternehmen profitieren von den Investitionen und der damit verbundenen Wertschöpfung.

Mit der neuen U5 erhält Wien zudem erstmals eine vollautomatische U-Bahn-Linie. Gleichzeitig werden wichtige Stadtteile noch besser miteinander verbunden und bestehende Linien spürbar entlastet. Durch den Ausbau können jährlich bis zu 75.000 Tonnen CO₂ eingespart werden – ein wesentlicher Beitrag für die Erreichung der Klimaziele und eine nachhaltige Mobilität.

„Wer die U2xU5 schlechtredet, redet nicht nur ein Bauprojekt schlecht, sondern stellt sich gegen den weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs, gegen Klimaschutz und gegen die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Wien wächst und braucht eine leistungsfähige Infrastruktur. Genau dafür schaffen wir heute die Grundlage für die kommenden Jahrzehnte. Während die FPÖ Angst und Unsicherheit verbreitet, arbeiten die Stadt Wien und die Wiener Linien tagtäglich daran, Wiens größtes Klimaschutzprojekt erfolgreich umzusetzen. Die U2xU5 bringt Vorteile für die Wiener*innen ebenso wie für die vielen Pendler*innen aus dem Umland und wird die Mobilität in unserer Stadt für Generationen verbessern“, so Al-Rawi.

„Die Wiener*innen erwarten sich Lösungen und Zukunftsperspektiven – keine politische Inszenierung und keine populistischen Untergangsszenarien. Die U2xU5 ist und bleibt ein Jahrhundertprojekt für Wien“, sagt Al-Rawi abschließend. (schluss)