Special Olympics Sommerspiele 2026: Die Österreichischen Lotterien wünschen viel Erfolg!

Wien (OTS) -

Die 9. Nationalen Sommerspiele werden zum größten Event in der Geschichte von Special Olympics Österreich. Die Österreichischen Lotterien sind als Partner der ersten Stunde erneut mit am Start.

Österreich steht vor einem bedeutenden inklusiven Sportereignis: Von 25. bis 30. Juni 2026 werden die 9. Nationalen Special Olympics Sommerspiele mit 1.800 Athlet:innen, 600 Trainer:innen, 800 Volunteers und Bewerben in 19 Sportarten unter internationaler Beteiligung aus Deutschland, der Schweiz, Luxemburg und Ungarn in Wien ausgetragen. Die Österreichischen Lotterien wünschen als Bronze-Partner spannende Spiele und viel Freude am gemeinsamen Erlebnis.

Die Österreichischen Lotterien sind seit 40 Jahren Partner im Sport und begleiten auch die Special Olympics Österreich seit ihrer Gründung im Jahr 1993. Der Fokus blieb dabei in all der Zeit gleich: Eine inklusive Gesellschaft zu etablieren, die von Respekt, Chancengerechtigkeit und Akzeptanz geprägt ist. Eine Gesellschaft, in der einmal mehr der Sport eine treibende Kraft ist.

Eine Bewegung mit hoher gesellschaftlicher Relevanz

Heute scheint es selbstverständlich, dass sich Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in sportlichen Wettkämpfen messen. Die Akzeptanz für die Idee der Special-Olympics-Bewegung war aber nicht immer so hoch. Erst im Laufe der Jahre und Jahrzehnte stieg das Bewusstsein für die Bedeutung dieser Wettkämpfe in Hinblick auf Teilhabe, Stolz und Würde. Heute sind weltweit 5,5 Millionen Sportler:innen durch Special Olympics in mehr als 190 Ländern vereint. Rund 2.500 Sportler:innen sind Teil von Special Olympics Österreich.

In Wien werden demnächst viele von ihnen zusammenkommen und ein inklusives Sportfest der Superlative feiern. Die Bewerbe sind kostenlos zugänglich und laden ein, die Vielfalt und Begeisterung hautnah mitzuerleben. Das Motto der Bewegung bringt den Geist der Spiele auf den Punkt: „Ich will gewinnen! Aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann werde ich es mutig versuchen!“

Die Österreichischen Lotterien als wichtigster Finanzier des heimischen Sports

Die Unterstützung der Österreichischen Lotterien für den heimischen Sport reicht 40 Jahre zurück und basiert auf mehreren Säulen: Über die im Glückspielgesetz verankerte Sportförderung profitiert neben dem Spitzensport auch insbesondere der Breitensport und damit die österreichische Bevölkerung direkt. Mehr als 2,2 Milliarden Euro kamen dem Sport auf diesem Weg bislang zugute. Ergänzt wird dieses Engagement durch Partnerschaften im Spitzensport wie mit der Österreichischen Sporthilfe, dem Österreichischen Olympischen Comité und dem Österreichischen Paralympischen Committee. Die Unterstützung von Sponsorprojekten und Initiativen wie Special Olympics oder den Sport Austria Finals komplettieren die Maßnahmen.

Statements

„Die Special Olympics stehen für Mut, Begeisterung und gelebte Inklusion. Diese Bewegung nachhaltig zu stärken, ist für uns eine klare Verantwortung und eine große Freude.“

Erwin van Lambaart, Generaldirektor Österreichische Lotterien

„Die Unterstützung des Sports ist ein zentraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Initiativen wie die Special Olympics nehmen dabei eine besondere Rolle ein: Sie zeigen eindrucksvoll, wie gezielte Fördermittel nicht nur sportliche Leistungen ermöglichen, sondern auch nachhaltig gesellschaftlich wirken.“

Martin Škopek, Vorstandsdirektor Österreichische Lotterien

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