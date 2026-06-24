ÖVP - Figl/Olischar: U-Bahn-Kostenexplosion ist Ergebnis jahrelanger Misswirtschaft

Wien (OTS) -

„Pünktlich nach dem Rechnungsabschluss kommt nun die nächste Hiobsbotschaft für die Stadtfinanzen. Dass zusätzliche Mittel für den Wiener U-Bahn-Ausbau seitens des Bundes derzeit nicht gesichert sind, ist die logische Folge jahrelanger Misswirtschaft bei Wiener Großprojekten. Kostensteigerungen, Verzögerungen und mangelnde Transparenz dürfen nicht länger schöngeredet werden“, so Landesparteiobmann Markus Figl und die Verkehrssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar in Reaktion auf die heutige Berichterstattung in der Tageszeitung „Kurier“.

Die Mehrkosten beim U2xU5-Projekt belaufen sich laut Medienberichten auf rund 300 Millionen Euro. Gleichzeitig sollen wesentliche Streckenabschnitte erst 2030 in Betrieb gehen.

„Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht darauf zu erfahren, wie es zu diesen massiven Mehrkosten und Verzögerungen kommen konnte. Es braucht vollständige Transparenz über den Projektfortschritt, die tatsächliche Kostenentwicklung und die Ursachen der Verzögerungen“, so Figl weiter.

Für die Wiener Volkspartei ist klar: Wien braucht endlich ein professionelles Baumanagement mit klaren Verantwortlichkeiten, laufendem Controlling und transparenter Berichterstattung. „Großprojekte dürfen nicht erst dann zum Thema werden, wenn Hunderte Millionen Euro Mehrkosten entstanden sind“, betont Olischar.

„Die SPÖ-Neos-Stadtregierung muss offenlegen, wie hoch die tatsächlichen Gesamtkosten des U2xU5-Projekts sein werden und welche Maßnahmen gesetzt werden, um weitere Kostensteigerungen zu verhindern“, so beide abschließend.