  • 24.06.2026, 13:01:14
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Zwei Michelin-Sterne für THE CLOUD by Käfer in der BMW Welt

BMW Welt gratuliert zu einer der höchsten gastronomischen Auszeichnungen

Michelin-Stern für THE CLOUD by Käfer in der BMW Welt. Sandra Wittemer, Leitung BMW Welt, und Jens Madsen, Küchenchef von THE CLOUD by Käfer. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/110353 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München (OTS) - 

Das Fine-Dining-Restaurant THE CLOUD by Käfer in der BMW Welt wurde vom "Guide Michelin" mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Nur ein Jahr nach der Eröffnung würdigt die renommierte Auszeichnung die kulinarische Handschrift von Küchenchef Jens Madsen, Restaurantleiterin Mona Röthig, Sommelier Luigi Pecchia und dem gesamten Team. Mit dem Konzept "CULINARY NOMADISM" verbindet THE CLOUD by Käfer internationale Einflüsse, präzises Handwerk und ein exklusives Restauranterlebnis unter dem Dach der BMW Welt.

Mit "Table excellente, mérite un détour" beschreibt der "Guide Michelin" ein Restaurant mit zwei Michelin-Sternen - zu Deutsch: "Eine hervorragende Küche, die einen Umweg wert ist". Diese Definition trifft nun auch offiziell auf THE CLOUD by Käfer in der BMW Welt zu. Mit der weiteren Auszeichnung "Opening Of The Year" beweist das Fine-Dining-Restaurant, dass das Konzept "CULINARY NOMADISM" den richtigen Nerv trifft: eine kulinarische Reise.

"Die zwei Michelin-Sterne sind eine große Anerkennung für unser gesamtes Team. Wir freuen uns sehr darüber, bleiben aber bei dem, worauf es uns jeden Tag ankommt: kreativ und konzentriert zu arbeiten, hochwertige Produkte respektvoll zu behandeln und unseren Gästen ein besonderes Erlebnis zu ermöglichen", so Jens Madsen, Küchenchef von THE CLOUD by Käfer, nach der Bekanntgabe.

"Wir gratulieren Jens Madsen, Luigi Pecchia, Mona Röthig und dem gesamten Team von THE CLOUD by Käfer herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung. Die zwei Michelin-Sterne honorieren die herausragende kulinarische Leistung des Teams und bestätigen den hohen Anspruch, mit dem in der BMW Welt gemeinsam mit Käfer und Designworks ein außergewöhnliches Fine-Dining-Erlebnis entstanden ist. Mit Season II setzt THE CLOUD by Käfer seine kulinarische Reise nun konsequent fort - darauf freuen wir uns sehr", ergänzt Sandra Wittemer, Leitung BMW Welt.

Ab dem 8. Juli 2026 startet THE CLOUD by Käfer in der BMW Welt mit der zweiten kulinarischen Reise "SEASON II - WHISPERS OF THE RAINFOREST". Inspiriert ist das neue Menü von einer durch die BMW Group unterstützten Reise, die Küchenchef Jens Madsen tief in die Amazonas-Region führte. Dort setzte er sich intensiv mit traditionellen Techniken, lokalen Produkten und dem respektvollen Umgang mit Ressourcen auseinander. Bei THE CLOUD by Käfer übersetzt er diese Eindrücke in eine eigenständige kulinarische Handschrift - geprägt von heimischen Zutaten, präzisem Handwerk und dem Respekt vor Ursprung und Kontext.

Das Fine-Dining-Erlebnis in THE CLOUD by Käfer wird durch exklusive Services der BMW Welt ergänzt - den sogenannten "BMW Welt Signatures". Dazu gehören die persönliche Abholung mit einem BMW 7er im Raum München, Valet Parking sowie die Möglichkeit, eine exklusive Führung durch die BMW Welt zu buchen.

Das Team von THE CLOUD by Käfer wurde in diesem Jahr bereits mit verschiedenen Ehrungen berücksichtigt. Jens Madsen wurde für seine Vision vom Restaurantführer "Der Große Guide" als Bester Newcomer ausgezeichnet. Auch Sommelier Luigi Pecchia zählt laut "DER FEINSCHMECKER" im Special "Top 30 unter 30" zu den prägenden jungen Talenten der Sommeliers in Deutschland. Zudem war THE CLOUD by Käfer in der BMW Welt auf der "Condé Nast Traveler Hot List 2026" in einer sehr internationalen und kreativen Auswahl an Restaurants vertreten.

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