AK: Nach AK Druck – Damenhygieneprodukte günstiger!

Wien (OTS) -

Die AK begrüßt die aktuelle Branchenuntersuchung der BWB bei Damenhygieneartikeln und bestimmten Verhütungsmitteln nach dem Steuer-Aus im Jänner. Die Umsatzsteuerbefreiung wird nun vollständig an die Kund:innen weitergegeben. Auf Basis von Preistests der Bundesarbeitskammer und AK OÖ prüfte die BWB den Markt. Anlass war, dass nicht alle Geschäfte die Preissenkungen an Konsument:innen weitergaben. Die AK forderte daher eine Prüfung durch die BWB. „Das zeigt, wie wichtig unsere Preiskontrollen sind – und dass sie wirken“, betont AK Konsument:innenexpertin Gabriele Zgubic.

Zgubic: „Unsere Preiskontrollen zeigen Wirkung. Das Steuer-Aus kommt nun in allen Geldbörseln der Konsument:innen an. Gerade in Zeiten einer wieder höheren Inflation, wo viele Produkte bereits teurer sind, dürfen Anbieter nicht zusätzlich abkassieren.“ Die AK kündigt für Herbst weitere Preis-Checks an.