Grüne Wien/Berner: Rechnungsabschluss offenbart falsche kulturpolitische Prioritätensetzung

Wien (OTS) -

„Was hier vorliegt, ist kein Konzept für eine starke Kulturstadt, sondern ein Dokument der kulturpolitischen Fehlsteuerung: zu wenig Transparenz, zu wenig Planungssicherheit und falsche Prioritäten auf Kosten der freien Szene, des Nachwuchses und fairer Arbeitsbedingungen“, so die Kultursprecherin der Grünen Wien, Ursula Berner, anlässlich des Rechnungsabschlusses 2025.



Der Abschluss offenbart gravierende Probleme im Kunst- und Kulturbereich, darunter anhaltende Genderungleichheiten in der Musikförderung, intransparente Besetzungsverfahren bei stadtnahen Häusern und massive Unsicherheit bei Förderentscheidungen.

Berner kritisiert insbesondere die Einschränkungen bei den Kulturförderungen, wodurch es fast nur noch Einjahresverträge geben wird und mehrjährige Förderzusagen nur noch in Ausnahmefällen möglich sein werden. „Kulturvereine und Initiativen brauchen Planungssicherheit statt Förderzusagen auf den letzten Drücker. Schon jetzt sind prekäre Beschäftigung, schlechte Bezahlung und unsichere Arbeitsverhältnisse in weiten Teilen des Kulturbetriebs Realität“, so Berner.



Besonders deutlich werde die falsche Schwerpunktsetzung bei der Eventim-Halle in St. Marx. Während im Kulturbereich auch im kommenden Jahr Kürzungen angekündigt sind, beteiligt sich die Stadt laut Berichten mit rund 200 Millionen Euro an der neuen Eventarena. „Statt die kulturelle Infrastruktur in der Stadt abzusichern, fließen viele Mittel in einen internationalen Konzern“, kritisiert Berner.



Die Wiener Grünen fordern transparente Ausschreibungsverfahren, den Erhalt von Mehrjahresförderungen, ein verbindliches Bekenntnis zu Fair Pay, die Absicherung von Kammeroper und von Büchereien sowie eine klare Priorisierung der Mittel zugunsten der Wiener Kulturszene.