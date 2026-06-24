  • 24.06.2026, 12:17:02
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Rabl: Wels idealer Standort für veterinärmedizinische Uni-Außenstelle

Wels (OTS) - 

Erfreut zeigt sich Bürgermeister Dr. Andreas Rabl über die Initiative des Landes Oberösterreich, gemeinsam mit der veterinärmedizinischen Universität und dem Landwirtschaftsministerium eine veterinärmedizinische Uni-Außenstelle im oberösterreichischen Zentralraum anzusiedeln.

Damit wird ein schon seit langem bestehendes Problem aufgegriffen, zusätzliche Tierärzte auszubilden und in der Folge für den fehlenden Nachwuchs gerade in Großtierpraxen zu sorgen. Dies war auch der Grund, warum sich die Stadt Wels seit längerem bemüht, eine veterinärmedizinische Privatuniversität in Wels zu etablieren. Dies ist bisher aufgrund der gesetzlichen Vorgaben gescheitert. Eine Gesetzesänderung, wonach ein veterinärmedizinisches Studium auch außerhalb der veterinärmedizinischen Universität Wien absolviert werden kann, wurde abgelehnt.

Die Ansiedelung einer veterinärmedizinischen Universität in Wels wurde auch deswegen so konsequent verfolgt, da Wels über alle Voraussetzungen für einen funktionierenden Studienbetrieb verfügt. Das betrifft nicht nur die Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Rahmen des stadteigenen Tiergartens, sondern auch die Einbindung der umliegenden Institutionen, wie beispielsweise dem Zoo Schmiding oder dem Pferdezentrum in Stadl Paura.

Darüber hinaus bestehen in Wels schon jetzt Studentenheime und weiters Wirtschaftsbetriebe zum Beispiel im tierpharmazeutischen Bereich, die an einer Forschungszusammenarbeit höchstes Interesse bekundet haben.

Die Stadt Wels wird die Gespräche über die zusätzliche Ansiedelung einer privaten veterinärmedizinischen Universität fortsetzen, weil sich daraus auch nützliche Synergieeffekte erzielen lassen.

Bürgermeister Dr. Andreas Rabl: „Ich werde schnellstmöglich Gespräche mit Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer aufnehmen, um eine Ansiedelung dieser veterinärmedizinischen Uni-Außenstelle in Wels zu fixieren.“

Rückfragen & Kontakt

Stadt Wels, Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Alexander Baczynski
Telefon: +43 7242 235 5558
E-Mail: [email protected]

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