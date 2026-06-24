  • 24.06.2026, 12:02:02
  • /
  • OTS0110

AK zur Reform der Lehrer:innenausbildung: Zuerst klären, was Lehrer:innen können müssen

Bevor organisatorische Fragen aufgeworfen werden, muss es darum gehen, wie Lehrer:innenausbildung zu hochwertiger und gerechter Bildung für alle führt

Wien (OTS) - 

„Was müssen Lehrerinnen und Lehrer können? Das ist die erste Frage, die jetzt beantwortet werden muss, bevor das Wie aufgeworfen wird“, sagt Ilkim Erdost, AK Wien Bereichsleiterin Bildung, zur vom Bildungsminister angekündigten Erarbeitung eines neuen Konzepts für die Pädagogischen Hochschulen. Die Lehrer:innen müssten „in Zukunft allen Kindern und Jugendlichen in Österreich eine hochwertige und gerechte Bildung ermöglichen können“, konkret die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler:innen erkennen, ihre Entwicklung kompetent begleiten und die individuellen Stärken fördern. Deshalb sollte die Debatte über die Lehrer:innenausbildung nicht zuerst die organisatorische Rollenteilung zwischen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen behandeln.

Auch der Diskussionsprozess über die neuen „Schools of Education“, so Erdost, sollte dazu einladen, gemeinsam zu überlegen: Was lernen Lehrer:innen während ihrer Ausbildung, was während eines berufsbegleitenden Coachings und was in der Weiterbildung? Wie kann mehr Praxis Eingang in die Lehrer:innenausbildung finden?

Die Weiterbildung muss besonders ernst genommen werden. „Maßnahmen zur Weiterbildung – vor allem solche, die auf einzelne Schulstandorte zugeschnitten sind – sind entscheidend für die Qualität von Schule und Unterricht“, sagt Erdost. Dafür sind ausreichend finanzielle Mittel und Ressourcen nötig, die im aktuellen Budget der pädagogischen Hochschulen kaum vorgesehen sind.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Peter Mitterhuber
Telefon: +43 1 50165 12347
E-Mail: [email protected]
Website: http://wien.arbeiterkammer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Arbeiterkammer Wien

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Peter Mitterhuber
Telefon: +43 1 50165 12347
E-Mail: [email protected]
Website: http://wien.arbeiterkammer.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright