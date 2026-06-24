Barbara Stöckl im Gespräch mit Nadja Maleh, Michael Jedlicka, Katharina Seiser und Fabian Blochberger

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Kabarettistin Nadja Maleh, Oberst Michael Jedlicka, Kochbuchautorin und Journalistin Katharina Seiser sowie Magier Fabian Blochberger alias Fab Fox zu Gast bei Barbara Stöckl:

In Kabarettistin Nadja Maleh leben zahlreiche Charaktere, die sie in ihren Programmen gerne zum Leben erweckt. Auch in „Zuckergoscherl“, ihrem mittlerweile siebenten Kabarettprogramm, zeigt die ausgebildete Achtsamkeitstrainerin nach einer gesundheitlichen Auszeit wieder ihre Vielseitigkeit und verrät, warum manchmal gerade ein „Zuckergoscherl“ der beste Weg zu mehr Gelassenheit sein kann.

Er ist wohl der einzige Oberst, der die Bühnen Österreichs besungen hat: Michael Jedlicka. Nun geht der Leiter der Ergänzungsabteilung des Militärkommandos Wien in Pension und widmet sich verstärkt seiner großen Leidenschaft, der Musik. Die Liebe zur Bühne liegt offenbar in der Familie – sein jüngerer Bruder ist Kabarettist und Entertainer Viktor Gernot.

Journalistin Katharina Seiser weiß, welche Speisen bei über 30 Grad nicht nur dem Körper guttun, sondern auch schmecken. In ihrem neuen Kochbuch „Gut bei Hitze“ verrät sie wertvolle Tipps und Rezepte für Kaltes, Warmes, Süßes und Erfrischendes zum Trinken. Denn sie ist der Meinung: „Selbstfürsorge fängt beim Essen an. Das tun wir schließlich jeden Tag mehrmals.“

Magier Fabian Blochberger alias Fab Fox sorgt mit spektakulären Illusionen und außergewöhnlichen Stunts für Aufsehen. Ob vor Schloss Schönbrunn oder zuletzt bei der britischen Talentshow „Britain’s Got Talent“, bei der er es bis ins Finale schaffte – der 27-Jährige bringt sein Publikum zum Staunen. Nun arbeitet der Sohn der „Eis-Greissler“-Gründer an seiner neuen Show im familieneigenen Erlebnispark.