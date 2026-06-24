Seniorenrat fordert gesetzliches Recht auf analoge Alternativen

Wien (OTS) -

Der Österreichische Seniorenrat fordert die Bundesregierung auf, das Recht auf ein analoges Leben gesetzlich zu verankern. Ziel ist es, sicherzustellen, dass staatliche Leistungen, Förderungen und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge auch künftig auf nicht-digitalem Weg zugänglich bleiben.

Dieses Gesetz soll aber nicht nur für den Staat selbst, sondern auch für Unternehmen mit staatlicher Beteiligung wie z.B. die Post oder die ÖBB und für Unternehmen zur Daseinsvorsorge wie Banken und Versicherungen gelten.

Immer mehr Behördenwege, Förderanträge und Dienstleistungen können nur noch online erledigt werden. Für viele ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Personen mit geringem Einkommen oder fehlenden digitalen Kompetenzen bedeutet dies eine erhebliche Hürde bis hin zum faktischen Ausschluss von Leistungen, auf die sie Anspruch haben.

„Digitalisierung soll den Menschen dienen und ihnen das Leben erleichtern. Sie darf aber nicht dazu führen, dass jene ausgeschlossen werden, die keinen PC besitzen, kein Smartphone nutzen oder digitale Anwendungen nicht verwenden können oder wollen. Ich habe bereits 2024 einen Experten-Round-Table zur Digitalisierung gestartet. Jetzt gibt es ein Gutachten, das der Pensionistenverband beauftragt hat, dazu. Das eindeutige Ergebnis: Ausschließlich digitale Möglichkeiten für Förderungen oder staatliche Leistungen sind gleichheitswidrig und diskriminierend. Der Seniorenrat stellt nun einen Antrag an die Bundesregierung, in dem die gesetzliche Verankerung des Rechts auf analoge Alternativen gefordert wird“ , sagt Seniorenratspräsidentin Ingrid Korosec.

„Digitalisierung ist gut. Aber nicht, wenn sie Teilhabe ersetzt, statt zu ermöglichen. Wer Digitalisierung nutzt, um analoge Zugänge abzubauen oder gar zu verunmöglichen, betreibt moderne Ausgrenzung mit Effizienzanstrich. Digitalisierung muss das Leben erleichtern – nicht neue Hürden schaffen. Gerade ältere Menschen müssen selbst entscheiden können, ob sie einen digitalen oder analogen Weg wählen. Wer Teilhabe, Gleichbehandlung und soziale Gerechtigkeit ernst nimmt, muss sicherstellen, dass staatliche Leistungen und Angebote der Daseinsvorsorge auch künftig persönlich, telefonisch oder schriftlich zugänglich bleiben. Das Recht auf analoge Alternativen ist daher ein wichtiger Beitrag für eine inklusive und solidarische Gesellschaft“ , sagt Seniorenratspräsidentin Birgit Gerstorfer.

Verfassungsrechtliche Bedenken

Prof. Dr. Manfred Matzka, Ex-Sektionschef im Bundeskanzleramt, kommt in seinem Gutachten zum Schluss, dass die ausschließlich digitale Beantragung staatlicher Leistungen ohne analoge Alternative gleichheitswidrig und diskriminierend ist.

Fast 50 Prozent der Generation 60+ sagen, keine ausreichenden digitalen Kompetenzen zu haben. Der Seniorenrat warnt vor einer zunehmenden digitalen Spaltung der Gesellschaft. Wer auf analoge Zugänge angewiesen ist, dürfe nicht benachteiligt werden.

Zentrale Forderungen des Seniorenrats:

Gesetzliche Verankerung eines Rechts auf analoge Alternativen

Analoge Zugänge zu allen staatlichen Leistungen und Förderungen

Persönliche, telefonische und schriftliche Kontaktmöglichkeiten

Keine Nachteile oder Mehrkosten bei Nutzung analoger Angebote

Ausweitung der Verpflichtung auf Unternehmen, die öffentliche Aufgaben im Auftrag des Staates erfüllen

Schutz vor Diskriminierung aufgrund fehlender digitaler Kompetenzen

Einrichtung von Beschwerdestellen gegen Digitalzwang

Ausbau freiwilliger Digitalbildungsangebote ohne Verpflichtung zur digitalen Nutzung

Wahlfreiheit statt Digitalzwang

Der Seniorenrat spricht sich nicht gegen Digitalisierung aus. Digitale Angebote sollen weiterhin ausgebaut werden, jedoch nur als zusätzliche Möglichkeit - und nicht als Voraussetzung für die Inanspruchnahme staatlicher Leistungen.

„Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern um echte Wahlfreiheit. Menschen müssen selbst entscheiden können, ob sie digitale oder analoge Wege nutzen möchten. Die Würde, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen dürfen nicht von der Nutzung digitaler Technologien abhängig gemacht werden“ , sagen Korosec und Gerstorfer.

Antrag an die Bundesregierung

Der Seniorenrat wird die Bundesregierung auffordern, das Recht auf analoge Alternativen gesetzlich zu verankern und sicherzustellen, dass staatliche Leistungen, Förderungen und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge dauerhaft auch auf Papier, telefonisch oder persönlich zugänglich bleiben.

Modernisierung darf nicht auf Kosten jener erfolgen, die Unterstützung benötigen. Der Seniorenrat fordert daher ein klares Bekenntnis zu Wahlfreiheit, Teilhabe und sozialer Gerechtigkeit – digital und analog.