  • 24.06.2026, 11:31:03
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Letzte Klappe für Pumuckls neues Kinoabenteuer: PUMUCKL UND DAS GROSSE FEST

© Marc Reimann, v.l.n.r.: Philipp Peschlow, Korbinian Dufter, Florian Brückner, Alain Gsponer, Maxi Schafroth, Maia Bäckmann // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12946 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München (OTS) - 

Schwupp, schon ist der Dreh ums Eck! Wer hat den wohl wegversteckt? Das reimt sich und was sich reimt, ist ja bekanntlich gut! Mit der letzten Klappe vor wenigen Tagen sind die Dreharbeiten zum zweiten Pumuckl-Kinofilm zu Ende gegangen und die Vorfreude steigt: Der beliebte Kobold kehrt im Sommer 2027 mit PUMUCKL UND DAS GROSSE FEST für ein neues Abenteuer auf die große Leinwand zurück.

Im Mittelpunkt der von Regisseur Alain Gsponer inszenierten Geschichte stehen wieder Florian Eder, gespielt von Florian Brückner, und der Pumuckl, gespielt und gesprochen von Maximilian Schafroth, dessen Stimme mittels KI in die unverkennbare Stimme von Hans Clarin verwandelt wird. In weiteren Rollen sind erneut u. a. Matthias Bundschuh, Frederic Linkemann und Anja Knauer zu sehen. Neu zum Cast dazugestoßen sind Eisi Gulp, Johanna Bittenbinder, Thomas Kügel, Justus von Dohnányi, u.v.m.

Inhalt: Pumuckl und Eder machen sich auf den Weg zu einer Hochzeit. Michi, Eders bester Freund, und Vicky wollen heiraten! Und Eder soll Michis Trauzeuge sein. So weit so gut, wäre da nicht Pumuckl, der auch das große Gefühl der Liebe erleben möchte, von dem Eder ihm so vorschwärmt. Pumuckl möchte auch im Bauch verschmetterlingt werden, in den Hafen der Ehe einlaufen und mit einem Dreimaster direkt in der Verheiratungsbucht ankern. Und so wird die Hochzeitsfeier ganz anders als es sich alle zusammen vorgestellt haben.

© Stefan Biebl: Szenenmotiv aus PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS (Florian Brückner als "Eder")

Alain Gsponer übernahm die Regie nach einem Drehbuch von Produzent und Autor Korbinian Dufter und Autor Matthias Pacht. PUMUCKL UND DAS GROSSE FEST ist eine Produktion von NEUESUPER (Produzenten: Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente) in Zusammenarbeit mit RTL Deutschland und in Co-Produktion mit Constantin Film. Gefördert wurde PUMUCKL UND DAS GROSSE FEST von Deutscher Filmförderfonds (DFFF), FilmFernsehFonds Bayern (FFF), Filmförderungsanstalt (FFA) und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG).

Kinostart: 29. Juli 2027 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Florian Brückner, Maximilian Schafroth, Matthias Bundschuh, Frederic Linkemann, Anja Knauer, Eisi Gulp, Johanna Bittenbinder, Thomas Kügel, Justus von Dohnányi, u.v.m.

Drehbuch: Matthias Pacht, Korbinian Dufter

Regie: Alain Gsponer

Produzenten: Simon Amberger, Korbinian Dufter, Rafael Parente

Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.

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Vorschau Bild von © Stefan Biebl: Szenenmotiv aus Teil 1, PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS (Florian Brückner als "Eder") // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12946 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 277.1KB]

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