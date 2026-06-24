Der Weg zu den begehrten International Emmy Awards führt über Wien

Wien (OTS) -

Anlässlich der Semifinaljurierung der International Emmy Awards tauschten sich internationale Fernsehexpertinnen und -experten auf Einladung von IMZ International Music + Media Centre und ORF-Enterprise beim Sommercocktail im Unteren Belvedere aus.

29 Semifinaljurierungen finden dieses Jahr rund um den Globus für den wichtigsten Award der Fernsehindustrie statt. Expertinnen und Experten tagen in den nächsten Monaten unter anderem in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), Athen (Griechenland), Berlin (Deutschland), Bogotá (Kolumbien), Buenos Aires (Argentinien), Cardiff (Vereinigtes Königreich), Johannesburg (Südafrika), Köln (Deutschland), Lima (Peru), Madrid (Spanien), Mexico City (Mexiko), Miami (Vereinigte Staaten von Amerika), Rio de Janeiro und São Paulo (Brasilien), Rom (Italien), Seoul (Südkorea), Sintra (Portugal), Tokio (Japan), Tonglu (China), Toronto (Kanada) und am Dienstag auf Einladung von IMZ International Music + Media Centre sowie ORF-Enterprise in Wien. In diesen Veranstaltungen werden die Weichen gestellt, welche Fernsehproduktionen am 23. November 2026 in New York City bei der glanzvollen International-Emmy-Awards-Gala in 16 Kategorien ausgezeichnet werden.

Fernsehhauptstadt Wien

Im Wiener Hotel Radisson Blu Das Triest gastierten am Dienstag, dem 23. Juni 2026, 29 Programmmacherinnen und -macher, Schauspielerinnen und Schauspieler, Expertinnen und Experten von Broadcastern und Streaminganbietern sowie Produzentinnen und Produzenten, um Einreichungen für den begehrten Award in den Kategorien „Arts Programming“ und „Best Performance by an Actor“ zu sichten. Beim Cocktail-Empfang im Unteren Belvedere trafen sie anschließend an den Jurytag auf die heimische Szene, um sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

Mit der Semifinaljurierung der International Emmy Awards rückt Wien heuer bereits zum dritten Mal in den Fokus der internationalen Fernsehwelt. Den Auftakt machte die 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest mit rund 130 Millionen Zuseherinnen und Zusehern. Vor wenigen Wochen tagten Führungskräfte der wichtigsten TV-Vermarkter beim egta CEO Summit auf Einladung von ORF-Enterprise und RTL AdAlliance in der Bundeshauptstadt.

Österreich im Scheinwerferlicht

„Produktionen aus Österreich sind weltweit ebenso gefragt, wie Österreich ein beliebter Standort für internationale Produktionen ist. Die Semifinaljurierung der renommierten International Emmy® Awards ist eine einzigartige Plattform, um Beziehungen zu pflegen und Kontakte zu knüpfen. Sie sind die Basis für hochwertige Koproduktionen und öffnen Österreichs Film- und Produktionswirtschaft ein Fenster zur internationalen Fernsehwelt. Die Wahrnehmung im internationalen Kontext fördert kreatives Potenzial und Wertschöpfung in Österreich“, erklärt Armin Luttenberger, Head of Content Sales International bei der ORF-Enterprise und Mitglied der International Academy of Television Arts & Sciences.

„Seit mehr als 20 Jahren Gastgeber der Semifinaljurierung der International Emmy Awards sein zu dürfen, zeugt vom hohen Stellenwert, den Österreich und Wien in der globalen Fernsehlandschaft genießen. Österreichische Produktionen sind ein wertvoller Botschafter für Kunst, Kultur und Tourismus und tragen zum Image des Landes bei. Durch die Präsenz bei Festivals, Programmmessen oder das Engagement bei den International Emmy Awards präsentiert sich die heimische Szene selbstbewusst und professionell“, führt Max Beckham-Ortner, Generalsekretär des IMZ International Music + Media Centre und Mitglied der International Academy of Television Arts & Sciences, aus.

Wirtschaftsfaktor Film und Fernsehen

Die österreichische Filmbranche erwirtschaftet mit Film, Fernsehen, Streaming, Wirtschaftsfilm, Verleih und Kino mehr als 1,7 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 9.500 Menschen. Mit der Produktion für Broadcaster, Film und Streaming werden etwa 1,4 Milliarden Euro umgesetzt. Mehr als 3.800 heimische Unternehmen geben den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in der Filmwirtschaft an; mehr als neun von zehn davon sind Produktionsunternehmen im Bereich der Herstellung von Film und Fernsehprogrammen.

Durch die internationale Vermarktung durch die ORF-Enterprise werden österreichische Produktionen weltweit von führenden Broadcastern und Streamingdiensten ausgestrahlt und erreichen ein enormes Publikum auf allen Kontinenten.

Unteres Belvedere Schauplatz internationaler Begegnungen

Zum Sommercocktail anlässlich der Semifinaljurierung der International Emmy Awards begrüßten IMZ International Music + Media Centre und ORF-Enterprise in der international bekannten Kulturinstitution (bis 16. August 2026 ist hier die Ausstellung „Anni Albers: Constructing Textiles“ zu sehen) unter anderem: Marlene Beran (Red Bull Media House), Norbert Blecha (Terra International Filmproductions), Jennifer Davison (ArtWave), Markus Deutsch (Fachverband der Film- und Musikindustrie; Wirtschaftskammer Österreich), Edith Frauscher (Infoscreen), Franziska Hackl (Schauspielerin), Wolfgang Hagn (Hagn Weine), Aleksey Igudesman (Echo-Gewinner), Katharina Jeschke (Ami Arts Media Impact), Nina-Anica Keidies (Austrian Business Agency), Lilian Klebow (Schauspielerin), Dan Kurland (Wiener Staatsoper), Reanne Leuning (Außenwirtschaft Austria), Hans Mahr (Mahr Media), Barbara Palier (Vereinigte Bühnen Wien), Hary Prinz (Schauspieler), Stefanie Rauscher (Vienna Film Commission), Anica Remetic (Radisson Blu Das Triest), Bea Robein (ArtWave), Aljoscha Sacken (Vienna Synchron Stage), Hannes Michael Schalle (Moonlake Entertainment), Tobias Schröter (Steinway & Sons), Alexander Schukoff (Alexander Schukoff Film), Gabi Stefansich (Allegro), Marijana Stoisits (Vienna Film Commission) oder Martin Traxl (ORF).

Über das IMZ International Music + Media Centre

Das 1961 unter der Schirmherrschaft der UNESCO gegründete IMZ International Music + Media Centre mit Sitz in Wien ist ein international agierendes Non-Profit-Netzwerk führender Produzenten von Kulturprogrammen sowie von Fernseh- und Rundfunkanstalten, Opernhäusern, Festivals, Kultur- und Bildungsinstitutionen, Musiklabels, Verlagen, Video-on-Demand-Plattformen, Streaming-Plattformen, Filmproduzenten sowie Kunstschaffenden im Bereich Komposition, Musik, Gesang und Choreografie. Ziel des IMZ ist es, die darstellenden Künste durch audiovisuelle Medien zu fördern und zu verbreiten, um Menschen weltweit mit Musik und Tanz in Berührung zu bringen und gleichzeitig aktuelle Musik- und Tanzproduktionen für zukünftige Generationen zu bewahren. Seinen rund 150 Mitgliederfirmen in 31 Ländern, die gemeinsam den Großteil aller internationalen Produktions- und Distributionsfirmen sowie öffentlich-rechtlichen, privaten als auch Online-Broadcaster im Kultursegment repräsentieren, bietet das IMZ durch spezifische Mitgliederservices und einer Reihe von B2B-Veranstaltungen optimale Geschäftsbedingungen sowie neue Absatz- und Koproduktionsmöglichkeiten. Das IMZ fungiert auch als Mediator zwischen den vielfältigen Interessen innerhalb Musikindustrie und Medien und veranstaltet u. a. die Avant Première Music + Media Market, die wichtigste Fachmesse für internationales Kulturfernsehen, die 2027 erstmals in Wien stattfinden wird. Weitere Informationen auf http://www.imz.at und https://www.avant-premiere.net

Über Content Sales International der ORF-Enterprise

Content Sales International (CSI) ist die international tätige Content-Vertriebsorganisation der ORF-Enterprise, des Vermarktungsunternehmens des öffentlich-rechtlichen ORF-Medienkonzerns. Das weltweit vernetzte Team vermarktet sowohl ORF-Produktionen als auch Projekte unabhängiger Produktionsfirmen. Das Portfolio umfasst Dokumentationen, Spielfilme und Serien sowie Kinder- und Musikprogramme. Das Angebot richtet sich an Medienunternehmen weltweit und schließt auch die Lizenzierung von Programmausschnitten und Archivinhalten ein. Unter anderem zeichnet die ORF-Enterprise für die erfolgreiche Platzierung der vielfach ausgezeichneten ORF-„Universum“-Dokumentationen sowie beliebter fiktionaler ORF-Originals verantwortlich. Content Sales International der ORF-Enterprise trägt zur Realisierung multinationaler Koproduktionen und Projekte bei, engagiert sich in der International Academy of Television Arts and Sciences (iEmmys®) sowie den relevanten internationalen Content- und Programmmessen (MPCOM, Avant Première, Sunny Side of the Doc, Jackson Wild Summit, World Television Festival etc.). Content Sales International ist damit ein wesentliches Bindeglied zwischen der österreichischen und weltweiten Medienbranche. Ein eigener Musikverlag samt Label sowie die ORF-Musiclibrary ergänzen die Aktivitäten der ORF-Enterprise in diesem Segment. Weitere Informationen auf https://contentsales.ORF.at und https://musikverlag.ORF.at

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