Ausstellungen, Kulturvermittlung, Kunst im öffentlichen Raum

St. Pölten (OTS) -

In der Landesgalerie Niederösterreich in Krems stehen heute, Mittwoch, 24. Juni, bis 17 Uhr wieder die „Wachau Routes“ auf dem Programm, die mit landschaftsarchitektonischen und kunstbasierten Methoden die Infrastruktur in der Wachau von Wanderwegen bis zu Bahnstrecken untersuchen. Am Samstag, 27. Juni, folgt hier ab 11 Uhr eine Fokusführung zur aktuellen Ausstellung über Inge Dick, die erstmals alle Schaffensphasen der 85-jährigen experimentellen Fotografin und Filmermacherin vereint. Nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail [email protected] und www.lgnoe.at; Online-Tickets unter www.kunstmeile.at/veranstaltungen.

Heute, Mittwoch, 24. Juni, starten auch im Museum von Schloss Orth an der Donau historische Abendführungen, in denen die einzigartigen Renaissance-Kleinode aus der Schlossgeschichte in den Mittelpunkt gerückt werden. Weitere Termine gibt es am 29. Juli, 26. August, 30. September und 28. Oktober. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 0676/5642767, e-mail [email protected] und www.museum-orth.at.

Morgen, Donnerstag, 25. Juni, wird um 19 Uhr im Langenzersdorf Museum in Langenzersdorf die „NÖDOK / On Tour“-Ausstellung „Bildstörung“ mit Arbeiten von Natascha Auenhammer, Christian Bazant-Hegemark, Peter Baldinger, Bettina Beranek, Robert Davis, Walter Ebenhofer, Wolfgang Grinschgl, Caroline Heider, Harding Meyer, Gabi Mitterer, Georg Pummer, Fritz Simak, Jürgen Wagner und Robert Zahornicky eröffnet. Ausstellungsdauer: bis 9. August; Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Nähere Informationen unter 02244/3718, e-mail [email protected] und www.lemu.at bzw. 02742/353336, e-mail [email protected] und www.noedok.at.

Ebenfalls morgen, Donnerstag, 25. Juni, lädt die Führungsreihe „Through the lens of...“ ab 18.30 Uhr im Kunstraum NOE im Palais Niederösterreich in Wien zu einem Rundgang durch die Ausstellung „Attitude Era“ mit Wrestling-Dragking Eric BigClit. Nähere Informationen unter 01/9042111, e-mail [email protected] und www.kunstraum.net.

Am Freitag, 26. Juni, wird um 18 Uhr in der Dominikanerkirche Krems die Ausstellung „Soli Kiani. Hope moves History towards Freedom“ eröffnet, die auf das Empowerment des Individuums und die Hoffnung auf ein freies Leben in einer repressiv-autoritären Gesellschaftsstruktur Bezug nimmt. Die 1981 geborene und aus dem Iran stammende Künstlerin hat dafür eine Rauminstallation geschaffen, in der textile Materialien als zentrales künstlerisches Mittel wirken. Ausstellungsdauer: bis 26. Oktober; Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr. Nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail [email protected] und www.kunstmeile.at.

Am Freitag, 26. Juni, wird auch um 15 Uhr im Museum Horn „Formationen“, ein Projekt von Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich, eröffnet. Christian Kosmas Mayer bespielt damit die 13 bis dato leeren Konsolen an der Eingangsfassade des Hauses mit der Venus von Eggendorf, die er in hybriden Objektformationen mit weiteren Objekten aus der Sammlung verschmelzen lässt. Am Samstag, 27. Juni, folgt ab 14 Uhr am Schlossplatz von Orth an der Donau die Eröffnung des „Bus Stop Orth“: Um den Ortskern von Orth symbolisch näher an die Donau zu rücken, hat das Künstlerduo Tracing Spaces, Michael Hieslmair und Michael Zinganel, ein Buswartehäuschen neugestaltet und einem umgedrehten Bootsrumpf mit überdimensionalen Rudern als tragende Steher nachempfunden. Nähere Informationen unter 02742/9005-13245, e-mail [email protected] und www.koernoe.at.

Das Kulturzentrum Löwinnenhof in St. Pölten lädt am Samstag, 27. Juni, ab 18 Uhr zum Saisonabschluss mit einem vielseitigen Programm aus exklusiven Hofführungen durch die neu gestalteten Räumlichkeiten, tanzbaren DJ-Sets und immersiven Kunstinstallationen von Moving Eyes. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen und das detaillierte Programm unter e-mail [email protected] und www.loewinnenhof.at.

Das Zisterzienserstift Zwettl veranstaltet am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Juni, ein Erlebniswochenende im Rahmen des europäischen Kulturerbe-Projekts „Cisterscapes“. Auf dem Programm stehen dabei u. a. Wanderungen, Mitmach-Stationen, Kinderführungen sowie die Eröffnungen des neu revitalisierten Englischen Gartens, des neu gestalteten Abteihofs und des Kreuzgartens sowie der Sonderausstellung „Der Santini-Skandal. Das Zisterzienserstift Zwettl und das Barockgenie Giovanni Battista Santini“. Zudem wird bereits morgen, Donnerstag, 25. Juni, im Alten Rathaus Zwettl das neue Cisterscapes-Besucherzentrum eröffnet. Die Ausstellung vermittelt die einzigartige zisterziensische Klosterlandschaft rund um Zwettl, die seit 2024 mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet ist. Nähere Informationen unter 0664/4717083 und e-mail [email protected].

Das Haus für Natur im Museum Niederösterreich in St. Pölten bietet am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Juni, familiengerechte Museumstouren: Jene durch die Sonderausstellung „Tiere der Nacht“ startet am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr, jene durch die Dauerausstellung am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. Außerdem geht es am „Tierischen Dienstag“ 30. Juni ab 14 Uhr in den Museumsgarten zu den Außenterrarien und dem Außenbiotop, wo die Würfelnattern, die Zaun- und Smaragdeidechsen sowie die Europäischen Sumpfschildkröten gefüttert werden. Nähere Informationen unter 02742/908090-0, e-mail [email protected] und www.museumnoe.at.

Im Rahmen einer mehrtägigen Lehrveranstaltung des Instituts für Urgeschichte und historische Archäologie an der Universität Wien stellen Studierende von Samstag, 27., bis Montag, 29. Juni, jeweils von 10 bis 17 Uhr im Freigelände des MAMUZ Schlosses Asparn an der Zaya ihre experimentalarchäologischen Forschungen an, wobei Besuchende eingeladen sind, die spannenden Experimente zu beobachten. Nähere Informationen unter 02577/84180, e-mail [email protected] und www.mamuz.at.

Im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz geht es am Samstag, 27. Juni, ab 10 Uhr im Rahmen der Workshopreihe „Museumswissen für den Alltag“ um das Thema Textilien, wobei Teilnehmende nicht nur Wissenswertes über historische Textilien und deren Pflege erfahren, sondern das Erlernte auch direkt in die Praxis umsetzen können. Am Dienstag, 30. Juni, folgt ab 19.30 Uhr eine „Gartensommer Vollmondnacht“ mit einer Gartenführungen bei Dämmerung und Mondlicht. Nähere Informationen und Karten unter 02534/333, e-mail [email protected] und www.museumsdorf.at.

Im Museum Gugging führt eine Sonntagsführung am 28. Juni ab 14 Uhr durch die Jubiläums-Ausstellung „museum gugging.! 20 jahre kUNSt“ mit ausgewählten Werken 20 Gugginger Künstler und Künstlerinnen. Nähere Informationen unter 02243/87087, e-mail [email protected] und www.museumgugging.at.

Schließlich ist am Sonntag, 28. Juni, ab 16 Uhr auf Schloss Wolkersdorf zur Finissage der Ausstellung „Elfriede-Mejchar-Preis für Fotografie 2026“ ein Artist Talk mit Alexandra Schantl von den Landessammlungen Niederösterreich, Nikolaus Korab, dem Preisträger des Elfriede-Mejchar-Preises für Fotografie 2026, sowie den Finalistinnen und Finalisten Werner Feiersinger, Katharina Gruzei und Trude Lukacsek angesetzt. Nähere Informationen unter 02245/5455, e-mail [email protected] und www.fotofluss.at.