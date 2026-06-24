„Eco“: Billigere Lebensmittel – was bringt die Steuersenkung wirklich?

Wien (OTS) -

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:

Billigere Lebensmittel – was bringt die Steuersenkung wirklich?

Ab 1. Juli sinkt die Mehrwertsteuer auf viele Grundnahrungsmittel – von 10 auf 4,9 Prozent. Milch, Brot, Obst und Gemüse sollen günstiger werden und vor allem Haushalte mit kleinen Einkommen entlasten. Das Ganze kostet den Staat jährlich rund 400 Millionen Euro. Aus der Wirtschaft kommt Kritik – die Umsetzung sei zu bürokratisch, die Vorbereitung zu kurzfristig. Aber offen bleibt: Kommt die Senkung an der Supermarktkassa tatsächlich an? Bericht: Ines Ottenschläger, Michael Mayrhofer

Teure Grundstücke – macht das Baurecht Wohnen wieder leistbar?

Wer heute in Österreich bauen will, steht oft vor unbezahlbaren Grundstücken. Vor allem rund um Städte explodieren die Preise immer mehr. Im Vorarlberger Bezirk Bregenz oder Dornbirn kostete ein Quadratmeter Baugrund im vergangenen Jahr durchschnittlich 740 Euro. Nur wer erbt, kann sich den Traum vom Wohneigentum noch leisten. Eine Alternative kann das Baurecht sein. Was im Osten Österreichs schon länger üblich ist, wird darum auch in Westösterreich zum Thema. Dabei wird der Grund nicht mehr gekauft, sondern für 10 bis 100 Jahre „angemietet“ – oft von Kirche oder Gemeinde. Das macht die Kosten überschaubarer, doch es gibt auch etliche Haken. Bericht: Bettina Fink, Ines Ottenschläger

10 Jahre Brexit – was wurde aus dem Versprechen der Unabhängigkeit?

Am 23. Juni 2026 jährt sich das Brexit-Referendum zum zehnten Mal. 52 Prozent stimmten damals für den Austritt Großbritanniens aus der EU – eine knappe, aber weitreichende Entscheidung. Die Erwartungen der EU-Gegner damals waren groß: zurückgewonnene Souveränität, mehr Wachstum, weniger Migration. Die Befürworter der EU hingegen warnten vor wirtschaftlichen Einbußen, geopolitischem Bedeutungsverlust und einer tiefen gesellschaftlichen Spaltung. Ein Rückblick auf ein Jahrzehnt voller Turbulenzen – und die Frage, wie das Vereinigte Königreich heute zur EU steht. Bericht: Jörg Winter