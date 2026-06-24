FIFA Fußball-WM 2026 im ORF mit Gruppenfinale: Am 26. Juni mit drei Entscheidungsspielen

Wien (OTS) -

Die nächsten WM-Entscheidungen: Am Freitag, dem 26. Juni, geht es bei der FIFA Fußball-WM 2026 weiter mit der dritten Runde der Gruppenphase und das bedeutet einmal mehr: Zwei Gruppenspiele finden gleichzeitig statt. Ab 0.50 Uhr (Ankick 1.00 Uhr) kommentieren Oliver Polzer und Roman Mählich Japan – Schweden. Das zweite Spiel des Tages, Türkei – USA, wird danach um 4.00 Uhr angepfiffen, die Kommentatoren sind Dietmar Wolf und Michael Liendl. Ab 20.15 Uhr melden sich Alina Zellhofer, Jasmin Eder und Peter Stöger im Vorfeld des Spiels Senegal – Irak (Anpfiff 21.00 Uhr) aus dem „WM-Studio“. Thomas König und Helge Payer kommentieren.

Das Kult-Duo Rainer Pariasek und Andreas Herzog meldet sich dazwischen mit Updates aus den USA. Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2. Bereits um 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM-Update“ auf dem Programm.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Ö3 hat die Torgarantie und Daniel Kulovits, der sich aus den USA meldet, wenn sich bei den WM-Spielen etwas tut.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.