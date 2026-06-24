AVISO: PK mit BM Hattmannsdorfer und APG Vorstand Christiner zu Netzausbau und Stromkostensenkung am Beispiel der Deutschlandleitung

Wien (OTS) -

Der Netzausbau ist eine zentrale Voraussetzung für die Zukunft des Standorts Österreich. Er entscheidet darüber, ob Industrie transformieren kann, ob neue Investitionen ins Land kommen und ob Österreich im internationalen Wettbewerb bestehen kann. Günstiger Strom muss auch nach Österreich gelangen können. Eine stärkere Integration in den europäischen Strommarkt – insbesondere durch die Deutschlandleitung – ist daher ein zentraler Bestandteil eines zukunftsfitten Stromsystems. Über die aktuellen Entwicklungen und Vorhaben informieren Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und APG Vorstand Gerhard Christiner.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen.

Wir bitten unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected].

Teilnehmer:

Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer

Gerhard Christiner, technischer Vorstand und Vorstandssprecher Austrian Power Grid (APG)

Datum: Freitag, 26. Juni 2026; 11:45 Uhr

Ort: Pressezentrum des BMWET, 5. Stock (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“); Stubenring 1, 1010 Wien

PK mit BM Hattmannsdorfer und APG Vorstand Christiner zu Netzausbau und Stromkostensenkung am Beispiel der Deutschlandleitung

Wir bitten unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected]

Datum: 26.06.2026, 11:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pressezentrum des BMWET, 5. Stock (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“)

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich