„ORF III Kleinkunstsommer“ 2026: Mit u. a. „Kabarett unter Sternen: Tafelrunde Open Air“ aus Melk und Güssing

Wien (OTS) -

Lange Sommerabende, laue Temperaturen und jede Menge Satire: Der „ORF III Kleinkunstsommer“ ist auch heuer – ab 29. Juni 2026, jeweils montags im Hauptabend – wieder Teil des reichhaltigen ORF-Kultursommers (Details unter https://presse.ORF.at). Highlights des abwechslungsreichen Programms sind u. a. zwei neue Ausgaben von „Kabarett unter Sternen: Tafelrunde Open Air“ (29. Juni und 3. August) mit Host Gerald Fleischhacker, der zu einem Pointenfeuerwerk mit prominenten Comedians des Landes von der Wachauarena Melk in Niederösterreich und aus dem Kulturzentrum Güssing im Südburgenland begrüßt. Weitere TV-Premieren u. a.: „Andreas Vitásek & Friends – Die Eröffnungsgala aus Güssing 2026“ (20. Juli), „Tricky Niki – Größenwahn“ (27. Juli), „Luis aus Südtirol – Meine Abschiedstour“ (17. August) „Kabarett unter Sternen: Die besten Momente 2026“ (31. August) und „Stefan Haider – Director's Cut“ (7. September), außerdem „Kabaretthighlights vom Donauinselfest“ (6. Juli, ab 20.15 Uhr) mit heurigen Höhepunkten aus dem ORF-III-Kulturzelt: Tom Walek, Thomas Mraz, Verena Scheitz und Tom Schreiweis, Angelika Niedetzky und Die Tagespresse – Fritz Jergitsch.

Zum Auftakt: „Tafelrunde Open Air“ mit Fleischhacker, Seidl, Prenner-Kasper, Haider und Stabinger

Zum Auftakt des „ORF III Kleinkunstsommers“ bittet Gerald Fleischhacker am Montag, dem 29. Juni, zur ersten von zwei neuen Ausgaben „Kabarett unter Sternen: Tafelrunde Open Air“ (20.15 Uhr), die im Rahmen der Sommerspiele Melk aus der Wachauarena kommt. An seiner Seite werfen Gery Seidl, Lydia Prenner-Kasper, Stefan Haider und Antonia Stabinger satirische Blicke auf aktuelle wie diskussionswürdige Themen und bieten einen scharfzüngigen Abend mit viel österreichischem Schmäh und Charme. Ein weiterer „Tafelrunde“-Auftritt voll pointierter Beobachtungen und herzhafter Lacher – diesmal im Rahmen des Kultur Sommer Güssing – kommt am Montag, dem 3. August (20.15 Uhr) von der Open-Air-Bühne des dortigen Kulturzentrums. Festivalintendant Andreas Vitásek und Publikumslieblinge wie Herbert Steinböck, Eva Maria Marold sowie „Kernölamazone“ Gudrun Nikodem-Eichenhardt sind zu Gast bei Gerald Fleischhacker und nehmen gemeinsam Politik, Gesellschaft und Alltagsabsurditäten humorvoll ins Visier.

Apropos Güssing: Am Montag, dem 20. Juli, ist „Andreas Vitásek & Friends – Die Eröffnungsgala aus Güssing 2026“ (20.15 Uhr) zu sehen. Zum Auftakt des Kultur Sommer Güssing versammelt Gastgeber und Intendant Andreas Vitásek zahlreiche Größen aus Kabarett und Musik auf der Bühne, darunter Thomas Stipsits, Isabell Pannagl, Dirk Stermann, Christina Kiesler, Sebastian Humi, Christof Spörk und Barbara Eichberger. Als musikalisches Highlight tritt „Da Blechhauf’n“ auf.

Ergänzend zu den neuen „Tafelrunde Open Air“-Ausgaben stehen am Montag, dem 31. August, „Kabarett unter Sternen: Die besten Momente 2026“ (20.15 Uhr), ebenfalls präsentiert von Gerald Fleischhacker, auf dem ORF-III-Spielplan.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.