  • 24.06.2026, 10:47:03
  • /
  • OTS0077

FPÖ - Mahdalik: Wer zahlt, schafft an – Ludwig und Schellhorn auf Lobbying-Tour für Tojners Heumarkt-Turm

Wien (OTS) - 

Die jüngsten Berichte über die Bemühungen von Stadt Wien und Bundesregierung, das umstrittene Heumarkt-Projekt politisch aus der UNESCO-Schusslinie zu bringen, zeigen einmal mehr, wie weit SPÖ und NEOS für die Interessen eines milliardenschweren Investors zu gehen bereit sind.

„Wer zahlt, schafft offenbar an. Wenn ein Milliardär mit den Scheinen winkt, dann hüpfen SPÖ und NEOS. Bürgermeister Ludwig und Staatssekretär Schellhorn setzen sich lieber für die Wünsche von Michael Tojner ein, als die klaren Warnungen der UNESCO und ihrer Experten ernst zu nehmen“, kritisiert der FPÖ-Planungssprecher und Zweite Landtagspräsident LAbg. Toni Mahdalik.

Besonders bedenklich ist, dass nun offenbar versucht wird, Wien trotz unverändertem Projekt von der Roten Liste gefährdeter Welterbestätten zu streichen. Damit werden die fachlichen Bewertungen des Denkmalbeirats ICOMOS umgangen und der Schutz des Weltkulturerbes politischen Interessen untergeordnet. „Hier wird versucht, der UNESCO und der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen. Statt das Projekt endlich welterbeverträglich zu gestalten, wird auf diplomatischen Kanälen Lobbying für einen Investor betrieben. Das ist kulturpolitisch verantwortungslos“, so Mahdalik.

Für besonderes Unverständnis sorgt zudem, dass Medienberichten zufolge sogar die Ukraine für einen entsprechenden Antrag bei der UNESCO gewonnen werden soll. „Es hinterlässt einen schalen Beigeschmack, wenn ein von Österreich großzügig unterstützter Staat nun offenbar für die Interessen eines einzelnen Investors eingespannt werden soll. Bürgermeister Ludwig und NEOS-Staatssekretär Schellhorn scheint mittlerweile jedes Mittel recht zu sein, um das Tojner-Projekt durchzudrücken“, prangert der Freiheitliche an.

„Wien darf nicht zum Spielball renditegetriebener Spekulationen werden. Wer vor milliardenschweren Immobilieninvestoren in die Knie geht und dafür das Weltkulturerbe aufs Spiel setzt, handelt nicht im Interesse der Wiener Bevölkerung, sondern im Interesse weniger Profiteure“, betont Mahdalik abschließend.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright