  • 24.06.2026, 10:33:32
  • /
  • OTS0072

Österreichische Lehrer:innen-Initiative OLI-UG fordert bundesweite Offensive für klimafitte Klassenräume

Hitze und schlechte Raumluft gefährdet Gesundheit und Lernerfolg

Wien, Graz, Villach (OTS) - 

Angesichts der aktuellen Hitzewelle erneuern die Unabhängigen Gewerkschafter:innen und Personalvertreter:innen der ÖLI-UG ihre Forderung nach einer umfassenden Ausstattung österreichischer Schulen mit geeigneten energieeffizienten Raumlufttechnische Anlagen. Dabei geht es nicht nur um die zunehmenden Belastungen durch hohe Temperaturen in den Sommermonaten, sondern ebenso um die oft unzureichende Luftqualität in Klassenräumen übers gesamte Schuljahr.

„Lernen und Lehren brauchen ein gesundes Raumklima. Überhitzte Klassenräume im Sommer in Kombination mit schlechter Lufthygiene beeinträchtigen Konzentration, Leistungsfähigkeit und Gesundheit von Schüler:innen und Lehrkräften gleichermaßen“, erläutert ÖLI-UG Vorsitzender Bernhard Hofmann.

Die Unabhängigen Gewerkschafter:innen und Personalvertreter:innen fordern das Bildungsministerium daher auf, gemeinsam mit den Schulerhaltern ein bundesweites Investitionsprogramm für klimafitte Schulen aufzulegen. „Es ist Aufgabe des Staates, gesunde Lernbedingungen sicherzustellen – nicht die einzelner Direktionen“, stellt Leo Willitsch, BMHS Personalvertreter aus Kärnten, klar.

Bereits seit Beginn der COVID-19-Pandemie setzt sich die ÖLI-UG für nachhaltige Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in Schulen ein. Zahlreiche nationale und internationale Fachinstitutionen haben seither die Bedeutung guter Innenraumluft für Gesundheit, Infektionsschutz und Lernleistung hervorgehoben.

Die parteiunabhängige ÖLI-UG verweist zudem auf ihre seit der Corona-Pandemie veröffentlichten Stellungnahmen und Forderungen zur Verbesserung der Luftqualität an Schulen sowie auf die Erfahrungen zahlreicher Bildungseinrichtungen, die bereits erfolgreich Luftreinigungs- und Klimatisierungslösungen einsetzen.

„Die aktuelle Hitzewelle macht sichtbar, was längst Realität ist: Schulen müssen an die Herausforderungen des Klimawandels angepasst und saniert werden. Klimafitte Klassenräume sind keine Luxusinvestition, sondern eine Voraussetzung für zeitgemäße Bildung – und das nicht nur bei Neubauten“, so ÖLI-UG Vorsitzende Claudia Astner abschließend.

Österreichische Lehrer:innen-Initiative – Unabhängige Gewerkschafter:innen
Claudia Astner und Bernhard Hofmann, [email protected]
Leo Willitsch 0699 10 43 77 95

Website: https://www.oeli-ug.at

Rückfragen & Kontakt

ÖLI-UG
Mag. DI Dr. Hannes Grünbichler
Telefon: +436509254988

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | UGW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichische Lehrer*innen Initiative - Unabhängige Gewerkschafter:innen

Rückfragen & Kontakt

ÖLI-UG
Mag. DI Dr. Hannes Grünbichler
Telefon: +436509254988

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright