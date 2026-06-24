Österreichische Lehrer:innen-Initiative OLI-UG fordert bundesweite Offensive für klimafitte Klassenräume

Wien, Graz, Villach (OTS) -

Angesichts der aktuellen Hitzewelle erneuern die Unabhängigen Gewerkschafter:innen und Personalvertreter:innen der ÖLI-UG ihre Forderung nach einer umfassenden Ausstattung österreichischer Schulen mit geeigneten energieeffizienten Raumlufttechnische Anlagen. Dabei geht es nicht nur um die zunehmenden Belastungen durch hohe Temperaturen in den Sommermonaten, sondern ebenso um die oft unzureichende Luftqualität in Klassenräumen übers gesamte Schuljahr.

„Lernen und Lehren brauchen ein gesundes Raumklima. Überhitzte Klassenräume im Sommer in Kombination mit schlechter Lufthygiene beeinträchtigen Konzentration, Leistungsfähigkeit und Gesundheit von Schüler:innen und Lehrkräften gleichermaßen“, erläutert ÖLI-UG Vorsitzender Bernhard Hofmann.

Die Unabhängigen Gewerkschafter:innen und Personalvertreter:innen fordern das Bildungsministerium daher auf, gemeinsam mit den Schulerhaltern ein bundesweites Investitionsprogramm für klimafitte Schulen aufzulegen. „Es ist Aufgabe des Staates, gesunde Lernbedingungen sicherzustellen – nicht die einzelner Direktionen“, stellt Leo Willitsch, BMHS Personalvertreter aus Kärnten, klar.

Bereits seit Beginn der COVID-19-Pandemie setzt sich die ÖLI-UG für nachhaltige Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in Schulen ein. Zahlreiche nationale und internationale Fachinstitutionen haben seither die Bedeutung guter Innenraumluft für Gesundheit, Infektionsschutz und Lernleistung hervorgehoben.

Die parteiunabhängige ÖLI-UG verweist zudem auf ihre seit der Corona-Pandemie veröffentlichten Stellungnahmen und Forderungen zur Verbesserung der Luftqualität an Schulen sowie auf die Erfahrungen zahlreicher Bildungseinrichtungen, die bereits erfolgreich Luftreinigungs- und Klimatisierungslösungen einsetzen.

„Die aktuelle Hitzewelle macht sichtbar, was längst Realität ist: Schulen müssen an die Herausforderungen des Klimawandels angepasst und saniert werden. Klimafitte Klassenräume sind keine Luxusinvestition, sondern eine Voraussetzung für zeitgemäße Bildung – und das nicht nur bei Neubauten“, so ÖLI-UG Vorsitzende Claudia Astner abschließend.



Österreichische Lehrer:innen-Initiative – Unabhängige Gewerkschafter:innen

Claudia Astner und Bernhard Hofmann, [email protected]

Leo Willitsch 0699 10 43 77 95

Website: https://www.oeli-ug.at