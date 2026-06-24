  • 24.06.2026, 10:32:32
  • /
  • OTS0071

KORREKTUR: Neuer Link zur Akkreditierung Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026

Neuer Online-Link steht jetzt zur Verfügung / Amtlicher Lichtbildausweis und Redaktionsbestätigung hochladen

Salzburg (OTS) - 

Medienvertreterinnen und -vertreter können sich mit diesem Formular für den Programmpunkt im Bereich vor dem Festspielhaus akkreditieren.

Rückfragen & Kontakt

Land Salzburg
Mag. Heidi Huber, MA
Telefon: +43 662 8042 - 2365
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.salzburg.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SBG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Salzburger Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Land Salzburg
Mag. Heidi Huber, MA
Telefon: +43 662 8042 - 2365
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.salzburg.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright