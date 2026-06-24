- 24.06.2026, 10:32:32
- /
- OTS0071
KORREKTUR: Neuer Link zur Akkreditierung Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026
Neuer Online-Link steht jetzt zur Verfügung / Amtlicher Lichtbildausweis und Redaktionsbestätigung hochladen
Medienvertreterinnen und -vertreter können sich mit diesem Formular für den Programmpunkt im Bereich vor dem Festspielhaus akkreditieren.
Rückfragen & Kontakt
Land Salzburg
Mag. Heidi Huber, MA
Telefon: +43 662 8042 - 2365
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.salzburg.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SBG